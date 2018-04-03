教育部、北大、创新工场联合推出AI人才国际培养计划

中国高校人工智能人才国际培养计划启动仪式

新浪科技讯 4月3日上午消息，中国高校人工智能人才国际培养计划启动仪式暨2018高校教师人工智能培训班开班典礼在北京大学英杰交流中心隆重举行。该活动由教育部、北京大学、创新工场人工智能工程院联合主办。

会上，活动主办方宣布推出中国首个高校人工智能人才国际培养计划，中科院外籍院士、图灵奖得主John E。 Hopcroft，深度学习发明人Geoffrey Hinton，创新工场人工智能工程院院长李开复等亲自担任授课老师。通过多层选拔，在全国重点计算机高校中，筛选100名老师和300名学生参加2018年培养计划，探索实践出适合中国高等AI人才培养的教学内容和教学方法，培养中国AI产业的应用型人才。

教育部国际合作与交流司司长许涛、北京大学副校长田刚、创新工场人工智能工程院院长李开复、图灵奖获得者John E。 Hopcroft等领导和专家出席了启动仪式。

“中国高校人工智能人才国际培养计划”，由教育部国际合作与交流司、高等教育司、科学技术司共同指导，教育部中外人文交流中心、创新工场人工智能工程院和北京大学联合主办、北京前沿国际人工智能研究院协办，支持单位为教育部学校规划建设发展中心。按教育部规划，此大型计划更将在五年内培训顶尖高校至少500位AI教师、5000位AI学生，打造全球最大规模AI人才批量培训计划。

投入：打造全球最大规模AI人才培训计划

中国政府高度重视人工智能的发展，在2017年7月，国务院印发了《新一代人工智能发展规划》，将 “加快培养聚集人工智能高端人才”列为重点任务，并强调“把高端人才队伍建设作为人工智能发展的重中之重，完善人工智能教育体系，加强人才储备和梯队建设，形成我国人工智能高地”。

2018年中国高校人工智能人才国际培养计划，正是在此趋势下，针对中国AI教育痛点，全面打造的师生联动、校企结合、国际合作的培训计划。

培养计划包含两部分，高校教师AI培训班和高校学生DeeCamp AI训练营。 本次培训项目具有如下特色：

首先，邀请国际AI顶尖大师为导师。特邀中科院外籍院士、图灵奖获得者John E。 Hopcroft，深度学习开创者、神经网络之父Geoffrey Hinton和创新工场人工智能工程院院长李开复等中美人工智能领域的著名专家担任培训导师。John Hopcroft表示，改进高校人工智能教育，对于中国AI产业人才培养和提高至关重要。“人工智能是信息时代的重要组成部分，2018年我们将为100位教师、300位学生提供培训，和他们一起提升中国高校的人工智能教育。”

其次， 打造全球最大规模AI批量人才培训计划。根据目前规划将在五年内培训顶尖高校至少500位AI教师、5000位AI学生，并帮助这些老师返校开设AI课程，培养更多AI人才。开创“教师+学生”同步培养模式，暑期的教师培训6周与学生培训5周相重叠，参与教师培训的100位老师将作为300位学生培训的分组助理学术导师，跟踪学习相互促进，保障教学质量。

来自华中科技大学的何琨教授作为2018高校教师人工智能培训班的学员代表做了发言，她说：“希望通过本次培训，增强对人工智能领域基础理论和最新研究的了解，促进高校教师之间的交流与合作，为开设高质量的机器学习、人工智能课程提供素材和指导。

值得注意的是，中国高校人工智能人才国际培养计划为公益性质，老师学生的课程都将免费。完成培训并经考核合格者颁发由教育部中外人文交流中心、学校规划建设发展中心、创新工场人工智能工程院、北京大学四方盖章的结业证书。

再次，产学融合、学科交叉，整合国内外优质人工智能教育资源和产业资源，并为教师和学生创造在实际课题中动手实践的机会。

北京大学是率先开展AI领域科学研究的高等院校之一，2003年创办了国内第一个智能科学与技术本科专业。至今，北大培养了智能科学方向本科生500多名、研究生上千名，为AI领域输送了大批优秀青年人才。

“北京大学一直致力于加强‘产教融合、校企合作’，探索适合中国高等AI人才培养的教学内容和教学方式，北京大学副校长田刚说，今年起，北大设立了“AI创新硕士”培养项目，培养AI领域学术产业创新三维复合型人才，是全球人工智能硕士培养体系中的首创。“希望通过此项培训计划，整合中美最优质的AI教育资源和产业资源，在中国建立可推广的AI教学体系，提升AI人才培养效率，寻求适合于中国的AI人才教学培养模式。”

未来：推动人工智能一级学科建设

教育部国际合作与交流司司长许涛介绍，希望通过项目实施，达到以下目标：

一是进一步提升中高校人工智能师资力量与水平；

二是进一步提升中国高校人工智能人才培养能力与水平；

三是进一步建设完善中国高校人工智能学科体系；

四是推动中美高校人工智能教育与科研的交流合作。

为了实现以上目标，此次培训除了在导师阵容、课程设计、教学模式、培训规模、培训对象等环节加强设计外，主办方透露，这次培训将积累课件、习题、参考读物等教学资料，作为AI课程开设的参考，以帮助完善中国高校人工智能课程体系建设。

教育部国际合作与交流司司长许涛透露，教育部将进一步完善中国高校人工智能学科体系，正在研究设立人工智能专业，推动人工智能一级学科建设。据介绍，教育部正在研究制定《高等学校引领人工智能创新行动计划》，通过科教融合、学科交叉、进一步提升高校人工智能科技创新能力和人才培养能力。

此外，以此次的培养计划为基础，教育部还计划设立“中美大学人工智能人才合作培养计划”，为高校师生提供赴美人工智能专项奖学金；还将联合美国相关高校成立“中美高校人工智能人才培养联盟”，以促进中美人工智能领域的教育交流合作。

参与本次培训的教师和学生，还能持续得到创新工场人工智能工程院在AI领域的分享、参与活跃的人工智能技术社群。创新工场人工智能工程院同MIT、斯坦福、伯克利、卡内基梅隆，以及加拿大、英国等地的国际顶尖计算机高校保持密切交流，体系内也有中美40多家人工智能领域顶尖的创新型企业，密切跟踪对接全球和本地市场涌现的前沿科技趋势与人才需求。（辛苓）