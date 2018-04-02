特朗普关税清单即将出炉 中国高科技产品被疯狂针对

新浪科技讯 北京时间4月1日下午消息，美国政府官员称，此前特朗普宣称的价值500-600亿美元的年度进口清单将主要针对“高技术”产品，预计关税将在两个月之后生效。

鉴于特朗普总统在3月22日签署的中国关税公告，美国贸易代表将在本周五之前披露产品清单。关税旨在迫使中国政府改变政策，因为据美国贸易代表称，目前的中国政策导致美国知识产权“很不经济地”流入中国企业手中。

该机构的调查宣称，中国曾系统性地通过合资企业需求、不公平的技术许可规定以及用国有资金收购美国科技公司来试图私吞美国的知识产权并完全占为己有。

中国方面否认其法律要求技术转让，并表示将以其自己的贸易制裁，比如针对美国的大豆、飞机或重型设备等，对美国的关税予以反击。

周日，作为上个月美国宣称的将对铝和钢材征收高额关税的回应，北京已经对包括冷冻猪肉和红酒以及部分特定水果和坚果在内的128种美国产品征收额外25%的关税。

市场已经开始担心两国之间的摩擦会升级为贸易战，影响全球经济发展。

针对“中国制造2025”

美国技术行业官员表示，他们预计特朗普政府的产品清单将针对受益于北京之“中国制造2025”战略计划的产品。该国家战略项目旨在以先进产品升级国家制造行业，计划在10个战略行业中以中国制造产品来取代进口产品，这十个行业包括高级信息技术、机器人、飞机、造船和海洋工程、先进铁路设备、新能源汽车、发电设备、农业机械、医药和先进材料。

“通过各种手段收购国外技术依然是‘中国制造2025’的重点之一，因为中国在许多优先发展领域仍处于大力赶超阶段，”美国贸易代表在其陈述关税征收理由的报告中说道。

报道称，关税清单可能还包括服装和鞋类等消费品。此举引起了美国国内商业团体的强烈反对，认为征收关税会提高国内的消费价格。

谈判时间有限

尽管在宣布征收关税意向之前特朗普政府的高级官员与中国方面的官员有过几次接触，但并没有迹象表明有任何密集谈话试图阻止此事发生。

一位科技行业高管表示：“政府正在遵循20世纪80年代的日本模式，他们会发布一个针对特定产品征收关税的联邦公告通知，然后在接下来的60天里试图协商和解。”里根政府时期，首次担任美国贸易代表的莱特希泽曾采取相似的策略赢得日本自愿对钢铁和汽车进行出口限制。

但是，负责亚洲谈判的前美国贸易副代表温迪·卡特尔表示，要解决美国贸易代表宣称的大量知识产权侵权指控，中国需对其行业政策进行重大调整。在这种情况下，60天内达成和解似乎不太现实。

“我认为政府对目标期望设定太高，施加此类关税和投资限制未必能够成功，”卡特尔说。(小白)