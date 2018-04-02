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MIT研究员开发新成像系统 解决自动驾驶汽车雾障难题

MIT研究员开发新成像系统 解决自动驾驶汽车雾障难题
2018年04月02日 14:53 TechWeb
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　　【TechWeb报道】4月2日消息，据美国财经网站CNBC报道，麻省理工学院媒体实验室（MIT Media Lab）的研究人员已开发出一种新的成像系统，该系统可以测算出被浓雾覆盖且人眼看不清的物体的距离。

　　麻省理工学院媒体实验室的目标是，将该技术整合到自动驾驶汽车中，这样即使在恶劣天气下，车辆也能避开障碍物。

　　这种图像传感系统利用的是“飞行时间”照相机技术，该照相机技术向物体发射短激光脉冲，然后再测算出激光从物体返回所需的时间。

　　雾通常会分散激光，使得自动驾驶汽车识别前方路况时变得困难。但研究人员开发了一种算法，该算法可以在散射光中发现图案，从而显示障碍物距离。

　　在麻省理工学院媒体实验室的相机文化部门（Camera Culture Group），研究人员在模拟的浓雾环境下测试了该系统，这种雾要比汽车在真实环境中遇到的大雾浓很多。

　　测试结果表明，该系统的表现要比人眼观察好得多，而此前大多数成像系统在这种环境下的表现要差很多。

　　一个处理浓雾障碍的能力可与人类驾驶员相媲美的导航系统，对于自动驾驶汽车来说，将是一个巨大突破。（小狐狸）

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