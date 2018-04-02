百度与小康股份达成合作 拟2020年量产自动驾驶汽车

百度 与小康股份战略合作框架协议签约仪式 与小康股份战略合作框架协议签约仪式

新浪科技讯 4月2日下午消息，今天，在重庆市政府的见证下，百度与重庆小康工业集团有限公司（以下简称小康股份）签署战略合作框架协议，双方宣布在自动驾驶、车联网、云服务等领域达成深度合作。重庆市副市长李殿勋、百度公司副总裁，智能驾驶事业群组总经理李震宇、小康股份董事长张兴海等双方领导出席了签约仪式。

签约仪式上，小康股份宣布成为百度Apollo自动驾驶开放平台合作伙伴，将深度参与Apollo生态的搭建和推进。双方未来将在自动驾驶、车联网、云服务、品牌推广及创新营销等领域展开多维度的深入合作。在自动驾驶领域，双方将于2020年前后，实现Apollo Pilot自动驾驶解决方案的L3级别的车型量产；于2021年前后，实现L4级别的自动驾驶车型量产。在车联网领域，双方将打造具备深度学习能力的AI智能网联汽车，在2018年量产新车型上实现Apollo小度车载系统等产品的全面搭载。

百度公司副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇表示，作为国内最早研究自动驾驶并将之付诸实践、将之真正落地的企业，百度一直希望能够与各地政府、社会各界紧密合作，让自动驾驶在全国遍地开花。而牵手小康股份成为亲密战友，意味着百度在我国中西部地区跨出了重要一步。百度与小康股份的签约只是起点，未来的路还很长，相信我们会做得更好，共同见证中国自动驾驶产业的“变道超车”与崛起。

小康股份董事长张兴海表示，此次与百度的合作，对于小康股份的战略转型，具备重要的意义，有利于小康股份依托智能化、大数据，用快速迭代的方式，重塑汽车产业链条。完成从以产品为中心到以用户为中心，从制造传统汽车到制造新一代智能电动汽车，从单纯生产汽车到全面提供智能出行解决方案，从传统车企到高科技智能车企的深度转型。(辛苓)