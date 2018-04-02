新浪科技> 业界 > 正文

百度与小康股份达成合作 拟2020年量产自动驾驶汽车

百度与小康股份达成合作 拟2020年量产自动驾驶汽车
2018年04月02日 13:58 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
百度与小康股份战略合作框架协议签约仪式百度与小康股份战略合作框架协议签约仪式

　　新浪科技讯 4月2日下午消息，今天，在重庆市政府的见证下，百度与重庆小康工业集团有限公司（以下简称小康股份）签署战略合作框架协议，双方宣布在自动驾驶、车联网、云服务等领域达成深度合作。重庆市副市长李殿勋、百度公司副总裁，智能驾驶事业群组总经理李震宇、小康股份董事长张兴海等双方领导出席了签约仪式。

　　签约仪式上，小康股份宣布成为百度Apollo自动驾驶开放平台合作伙伴，将深度参与Apollo生态的搭建和推进。双方未来将在自动驾驶、车联网、云服务、品牌推广及创新营销等领域展开多维度的深入合作。在自动驾驶领域，双方将于2020年前后，实现Apollo Pilot自动驾驶解决方案的L3级别的车型量产；于2021年前后，实现L4级别的自动驾驶车型量产。在车联网领域，双方将打造具备深度学习能力的AI智能网联汽车，在2018年量产新车型上实现Apollo小度车载系统等产品的全面搭载。

　　百度公司副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇表示，作为国内最早研究自动驾驶并将之付诸实践、将之真正落地的企业，百度一直希望能够与各地政府、社会各界紧密合作，让自动驾驶在全国遍地开花。而牵手小康股份成为亲密战友，意味着百度在我国中西部地区跨出了重要一步。百度与小康股份的签约只是起点，未来的路还很长，相信我们会做得更好，共同见证中国自动驾驶产业的“变道超车”与崛起。

　　小康股份董事长张兴海表示，此次与百度的合作，对于小康股份的战略转型，具备重要的意义，有利于小康股份依托智能化、大数据，用快速迭代的方式，重塑汽车产业链条。完成从以产品为中心到以用户为中心，从制造传统汽车到制造新一代智能电动汽车，从单纯生产汽车到全面提供智能出行解决方案，从传统车企到高科技智能车企的深度转型。(辛苓)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有