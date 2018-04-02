自动驾驶万事大吉？特斯拉致命车祸谁之过

美国电动汽车制造商特斯拉公司3月30日说，数天前一起特斯拉汽车致命车祸中，事发时汽车的自动辅助驾驶功能处于使用状态，驾车人双手没有放在方向盘上。

这是2016年以来特斯拉汽车在自动辅助驾驶状态下在美国第二起致命车祸。

【再撞】

一名驾车人3月23日上午驾驶特斯拉Model X型运动型多功能车(SUV)，在加利福尼亚州芒廷维尤一条高速公路行驶，撞上混凝土隔离带。他的车前部损毁严重并起火，引发后方两辆车相继追尾。驾车人在医院伤重不治。

特斯拉30日发表声明：“碰撞发生前的时段里，自动辅助驾驶功能处于使用状态，主动巡航控制中的跟车距离被设置为最小距离。”

声明说，汽车的系统发出数次影像提示和一次声音提示，要求驾车人双手握住方向盘。“但在事故发生前6秒内，系统没有检测到驾驶员将双手放在方向盘上。从距离高速公路混凝土隔离带150米处，驾车人可以清晰看到隔离带并有5秒左右的反应时间。但是，遗憾的是，行车日志显示，驾车人没有采取任何行动”。

2016年5月，一辆特斯拉Model S型轿车在佛罗里达州一条道路上撞上前方一辆拖挂车，驾车人死亡。当时，那辆车同样是在自动辅助驾驶状态下行驶。

【说法】

特斯拉公司2016年7月在一份声明中说，当年5月车祸中，拖挂车在特斯拉车前方横穿公路，“在强烈日照条件下，驾驶员和自动驾驶都未能注意到拖挂车的白色车身，因而未能及时启动刹车系统。由于拖挂车正在横穿公路，而且车身较高，这一特殊情况导致Model S从挂车底部通过时，前挡风玻璃与挂车底部撞击”。

按照特斯拉公司的说法，如果当时是正面撞击或追尾，“即使在高速行驶条件下”，特斯拉车的防撞系统“都极有可能”避免人员伤亡。

特斯拉公司强调，车辆内“自动导航”功能带有辅助性质，按照操作要求，驾车人使用这项功能时应“双手始终握住方向盘”。而且，每一次启动这项功能时，车辆系统都会提醒驾车人握住方向盘，准备随时接管驾驶。如果系统检测到驾车人双手离开方向盘，会显示警示图标或发出警示音，逐步降低车速，直至感应到驾车人双手放在方向盘上。

两次致命碰撞发生后，特斯拉试图消除人们对自动辅助驾驶功能安全性的疑虑。按照特斯拉公司的说法，与单纯的人工驾驶相比，这项功能“显著提升”行车安全，安全水平比非自动驾驶车辆“高10倍”。

最新车祸发生后，特斯拉公司把事故后果严重性归咎于高速公路上的缓冲栏在先前事故中被撞击变形却没有及时更换。“在此之前，我们从未见到任何一辆Model X在事故中遭受如此严重的损坏”。

然而，死者亲属质疑特斯拉汽车自动辅助驾驶功能的安全性。美国广播公司(ABC)报道，死者沃尔特·黄38岁，在美国苹果公司工作。黄的亲属告诉ABC，黄先前多次向经销商投诉，这辆车使用自动辅助驾驶功能时会偏向这次致他死亡的那条隔离带。

【调查】

美国国家公路交通安全管理局和国家运输安全委员会正分别调查这起车祸。

就2016年事故，国家公路交通安全管理局2017年1月发布调查结果，“没有发现自动紧急刹车系统或自动辅助驾驶系统有任何设计和运行缺陷”。

报告说，自动紧急刹车系统采用的技术是为了防止追尾，无法在所有碰撞形式中发挥可靠作用，包括行驶路线相互垂直情况下的碰撞；自动辅助驾驶功能需要驾车人“持续全神贯注”于交通状况，准备为避免碰撞采取措施。

国家公路交通安全管理局说，完成调查不意味着车辆没有安全缺陷，这家机构将保持关注。

国家运输安全委员会2017年9月得出调查结论，认定那次车祸缘于多项因素，包括拖挂车司机没有主动避让、特斯拉汽车驾车人“过于依赖”辅助驾驶功能而疏忽大意。根据调查报告，驾车人在将近40分钟内手握方向盘的时间总计只有25秒。

国家运输安全委员会认定，死者的行为显示，他对自动辅助驾驶系统的局限性缺乏了解。这套系统未能有效确保驾车人始终手握方向盘。

委员会成员克里斯托弗·哈特在一次讨论调查结果的会议上说：“在这起车祸中，特斯拉的系统按照设计运行。但是，它的设计是在有限的环境中发挥有限功能。特斯拉允许驾车人在超出设计的环境中使用这套系统，而系统给了驾车人过多空间，分心干开车以外的事情。”

国家运输安全委员会向政府部门和汽车制造商提出多项安全建议。那次事故后，特斯拉改进了自动辅助驾驶系统。（惠晓霜）（新华社专特稿）