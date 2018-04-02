特斯拉破产了？！别急 这是马斯克的愚人节玩笑

新浪科技讯 北京时间4月2日早间消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在4月1日愚人节当天发布了一条“消息”，宣布特斯拉破产。

马斯克4月1日当天发布推文称：“几小时后会有重要新闻宣布。”由于他旗下拥有众多项目，所以特斯拉和SpaceX都有可能发布一些有创造力的愚人节新闻，外界也因此众说纷纭。但马斯克并没有宣布任何创新消息，而是发布了特斯拉破产的假新闻。

马斯克：几小时后会有重要新闻宣布。

“尽管努力筹集资金，包括在最后时刻大举销售复活节彩蛋，但我们还是很悲伤地宣布，特斯拉已经完全地、彻底地破产了。”他写道，“就这么破产了，真是不可思议。”

马斯克：尽管努力筹集资金，包括在最后时刻大举销售复活节彩蛋，但我们还是很悲伤地宣布，特斯拉已经完全地、彻底地破产了。就这么破产了，真是不可思议。

这个玩笑似乎是在直接回应特斯拉现金短缺的传闻。投资公司Vilas Capital Management的约翰·汤普森（John Thompson）上周预计，特斯拉将会全面崩溃，并将在未来4个月内破产。

“关于破产的法律条文有很多，批评人士说的没错，特斯拉都满足了。”马斯克说。

马斯克：关于破产的法律条文有很多，批评人士说的没错，特斯拉都满足了。

他还发布了一张照片，在自己的脖子上挂了一个写着“破产”的硬纸板。

不过，马斯克之前的某些愚人节玩笑最终的确变成了现实。2016年，他就曾经在Twitter上抱怨交通状况，并开玩笑说要创办The Boring Company。但他后来真的成立了这样一家旨在通过地下隧道解决交通拥堵问题的公司。

从现实状况来看，特斯拉目前长期债务为100亿美元，债务总额为230亿美元。该公司去年自由现金支出超过34亿美元，如果保持这一速度，他们可能会在2018年耗光手中的现金。(书聿)