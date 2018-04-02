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事故调查信息披露不及时 特斯拉遭监管机构批评

事故调查信息披露不及时 特斯拉遭监管机构批评
2018年04月02日 07:59 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月2日早间消息，据路透社报道，美国国家运输安全委员会（NTSB）周日表示，对于电动汽车生产商特斯拉感到“不满”，因为该公司在一辆Model X于上个月在使用Autopilot功能时出现车祸，导致司机丧生，而特斯拉方面在信息披露方面做的不够好。

　　NTSB发言人克里斯·奥尼尔（Chris O'neil）在一份声明中表示，该机构需要特斯拉方面进行协助，将涉事车辆所记录的数据进行分析。

　　奥尼尔表示：“在对特斯拉车辆进行调查的过程中，特斯拉一直都非常合作，为我们提供车辆数据。然而特斯拉并没有将调查信息对公众发布，这一点让NTSB感到不满意。”

　　对于NTSB的批评，特斯拉发言人拒绝评论。

　　3月23日，一辆特斯拉Model X在使用Autopilot的过程中发生事故，事发时车辆撞上了混凝土隔离墩，38岁的司机在事故发生后被送往位于加州山景城附近的医院，随后因伤势过重而死亡。

　　奥尼尔表示：“NTSB目前正在调查事故的所有方面，包括司机当时是否知晓自己正在使用Autopilot功能。我们将会对事故的原因进行调查，数周之后将会发布一个初步报告。”

　　上周特斯拉公司表示他们对服务记录进行了调查，并没有发现这名车主曾经对于Autopilot的表现进行过投诉

　　Autopilot让驾驶员可以在特定条件下让车辆进行自动驾驶，让驾驶员可以暂时将双手离开方向盘。但是特斯拉方面一直在强调，在Autopilot正式开启之前驾驶员必须将手放在方向盘上。然而，一些车主总是会不顾特斯拉的警告，将双手离开方向盘。

　　在上周五发布的声明中，特斯拉表示车辆的数据记录显示，在事故发生的时候，驾驶员并未采取任何避险措施。而且在事故发生之前，车辆曾经提醒这名司机需要将双手放在方向盘上。但是这份声明并没有透露涉事车辆的Autopilot是否没能成功探测到障碍物。(永妍)

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