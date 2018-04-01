为高铁WiFi引入投资者 铁总30亿出售动车网路49%股权

新京报快讯（记者赵毅波）在高铁WiFi搭乘“复兴号”面世多月后，中国铁路总公司（简称铁总）在高铁WiFi抛出大动作。

4月1日，新京报记者自北京产权交易所获悉，动车网络科技有限公司（简称动车网络）49%股权挂牌转让，转让底价304900万元。

挂牌项目显示，动车网络是中国铁路总公司确定的下属企业中唯一经营动车组WiFi的企业，经营期限自公司设立之日起20年，现通过公开挂牌转让标的企业股权的方式统一面向社会招商。

工商资料显示，动车网络由中国铁路投资有限公司100%持股，中国铁路投资有限公司则由中国铁路总公司100%持股。

新京报记者注意到，今年1月召开的中国铁路总公司工作会议上，铁总总经理陆东福表示，今年将研究各专业优势公司和科技型企业实施混改方案，引入社会优质资源，推进WiFi运营公司股权转让，构建市场化运行机制，促进铁路资本与社会资本融合发展。

当前，高铁WiFi正处于大规模全面应用的前夜。

2017年6月，“复兴号”中国标准动车组在京沪高铁线首次运营，最为外界瞩目的莫过于车厢WiFi网络全覆盖。

当前，中国的移动互联网正处于高速发展的时期，2017年5月中国移动互联网用户数已经达到11.63亿户，移动互联网接入流量超过17亿GB。而在2016年，我国铁路实现客运量28.14亿人次，2017年春运期间，全国铁路累计发送旅客3.75亿人次，其中动车组发送旅客1.8亿人次，同比增长23.5%，首次超过普速旅客列车，成为春运旅客运输的绝对主力。

有分析称，高铁旅客创造的流量将催生出交通WiFi的需求蓝海，而高铁高频次、稳定、封闭的特点也将进一步凸显流量价值，有望成为WiFi非常优质的运营场景。高铁与移动互联网的碰撞，是铁路运营实现盈利模式创新的重要突破口，也是改善铁路经营效益、提升资产证券化水平的良好机遇。

新京报记者注意到，2017年底，中国铁路总公司副总经理、党组成员黄民公开表示，“一些大站已经开始逐步推广刷脸，在京沪高铁复兴号实现了WIFI信号的全覆盖，今后这个要推广到全部的高铁。”

事实上，就在2017年12月，动车网络注册成立。截至2017年底，动车网络的营业收入、净利润均为零；资产总计5000万元，负债为零。

对于收购动车网络49%股权一事，挂牌项目要求，意向受让方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人，具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。

挂牌项目表示，如本项目挂牌期间只产生一个符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式；如挂牌期间产生两个及以上符合条件的意向受让方，则采取招投标（评审）方式确定受让方。

根据新京报记者看到的招投标评分标准，其总共分为三大部分：

第一部分是投标报价，满分50分。首先，有效的投标报价最高者得50分。投标报价与转让底价相同的，得基本分35分。其次，各投标人的投标报价得分：F=35+[（投标报价-转让底价）/（最高报价—转让底价）]×15。此外，低于转让底价的投标报价为无效报价。

第二部分是投标人的综合实力与行业经验，这是根据投标人提供的相关证明材料对投标人的综合实力与行业经验进行评分，满分15分。

综合实力方面，包括但不限于考虑投标人（如为联合体投标，仅考虑牵头人的情况）或其关联方企业规模、盈利、创新、成长性和影响力等因素，这是5分。

财务状况和信誉方面，财务状况考虑投标人（如为联合体投标，仅考虑牵头人的情况）提供的本企业或其集团公司相关证明材料，考察投标人（如为联合体投标包含联合体所有成员）的企业信誉情况，这是5分。

运营能力和经验方面，包括但不限于投标人或其关联方提供的本企业从事互联网信息服务业务相关资质牌照情况；考察投标人在交通出行领域互联网信息服务业务运营经验，这也是5分。

第三部分是投标人对于标的项目的运营方案，满分35分。这部分是根据《铁路动车组WiFi服务系统建设及运营商业计划书》，对投标人提供的运营方案进行评分。

首先是发展目标，包括但不限于运营规划设计、实施策略，为5分。

其次是运营模式，包括但不限于服务内容多样性、平台盈利模式、线上线下融合度、秉承铁路客运服务基本属性、支持铁路自营业务的程度、平台系统开发设计方案、建设资金投入、运营资源投入、运营团队实力，这是25分；

最后是管理模式，包括但不限于管理机构、管理制度体系，为5分。