倒霉事都赶到一起了 特斯拉能平安度过水逆期吗？

雷锋网按：3月的最后十天简直可以称得上是科技行业的水逆期，Uber自动驾驶汽车遇上了致命事故，Facebook陷入了数据泄露丑闻，刚刚超越谷歌站上市值榜眼之位的亚马逊则被特朗普“怼”的股价暴跌。不过，水逆最严重的恐怕还是特斯拉，华尔街分析师甚至认为硅谷钢铁侠的公司挺不过接下来的半年。

3月27日，特斯拉股价一泻千里，当日电动车巨头股价报收于279.18美元，单日跌幅高达8.22%，市值已跌破500亿美元。不过，这还没完，截止发稿时，特斯拉股价已下滑至266.20美元，市值再次跌破450 亿美元关口。

这还是去年那个气势如虹拿下美国市值最高汽车公司宝座的特斯拉吗？它接连超过福特（市值440亿美元）和通用（市值509亿美元）还不到一年，怎么就被分析师评价为处在破产边缘了？

Model X致命车祸

说到特斯拉这次的水逆期就不得不提前不久那次Model X致命车祸，当时那辆Model X在加州101号公路向南行驶时，一头撞上了道路中央的隔离带，导致车辆前端撕裂起火。虽然驾驶员被送到了医院，但医生还是无法挽回这条生命。

电动车事故后发生燃烧确实非常可怕，因为没有经验的消防员根本不知道灭火的法门，鲁莽进行喷淋灭火消防员可能也会受到伤害。

对于这起事故，特斯拉本周二在博文中回应称，“这次事故的严重程度史无前例，它们从没见过受损如此严重的Model X。”由于警方还在针对事故进行调查，因此驾驶员之死是否要特斯拉Autopilot背锅现在还不得而知。

不过，特斯拉表示，2015年正式推出以来，Autopilot在这条路上已经使用过大约8.5万次，造成事故还是第一次。

最新消息显示，在此次车祸中丧生的驾驶员WalterHuang是一位苹果工程师，他在生前曾多次向经销商抱怨Autopilot系统，称该系统出错是家常便饭。

Waymo携手捷豹在特斯拉背后“捅刀子”

还没从车祸中缓过劲的特斯拉马上又被Waymo迎头痛击。

掌握了自动驾驶核心科技的Waymo要携手捷豹打造高端全自动驾驶打车服务，这次的用车可不是无趣的克莱斯勒Pacifica，而是当下电动车行业内唯一敢叫板特斯拉的捷豹I-Pace。

最关键的是，Waymo一采购就是2万辆，这让Autopilot迟迟不更新的特斯拉尴尬异常。

被对冲基金做空，信誉遭穆迪降级

Vilas资本管理公司首席投资官JohnThompson正在大举做空特斯拉，他认为特斯拉正处在破产边缘，未来18个月内至少得筹资80亿美元，如果得不到华尔街银行或私人投资者的力挺，恐怕会活不过半年。

不过，由于特斯拉一直在接受美国证券交易委员会的调查，因此从公开市场募资并不是一件容易事，恐怕它的大救星会从中国或其他市场诞生。

除了被做空，特斯拉的信誉评级还被穆迪从B2降至B3。而且别忘了，特斯拉是一家2010年IPO以来从未拿到过一分钱利润的公司。

与其相反，在2008年金融海啸中死过一回的通用，2010年至今已经赚了700亿美元。

Model3产能不足，工厂过度自动化要背锅？

虽然跳票已经成了特斯拉的传统，但迟迟无法消化40多万张Model3订单的电动车巨头还是遭受了投资者的质疑。甚至有分析师认为，过渡迷信自动化正在杀死特斯拉。也就是说，马斯克眼中的创新和竞争优势，其实已经成了特斯拉快速扩张的绊脚石。

伯恩斯坦分析师MaxWarburton和ToniSacconaghi指出，是机器人阻碍了Model3的生产进度。马斯克制定的生产计划野心过大，不但复杂，还有巨大风险。

两位分析师强调：“特斯拉曾试图在总装时搞自动化。诚然，配合熟练后生产效率会有所提高，但新的生产方式成本比其他OEM商高了一倍，而且要理顺这个过程需要花费大量时间。”

Warburton可不是门外汉，他在来到华尔街之前一直在做汽车相关项目。在MIT做项目时他还写过主题为“在总装时搞自动化根本不可行”的论文。

在他看来，即使是世界上最精通于车辆生产的日本厂商，也不敢把整个生产线自动化，因为它昂贵且容易出现质量问题。日本厂商探索的自动化之路要先理清流程在上机器人，但马斯克却把这个过程反过来了。

对于经验不够丰富而且还欠了一屁股债的特斯拉来说，完全自动化几乎是不可承受之重。

在第四季财报电话会议上，马斯克适度卖了一下惨，他表示组装是Model3生产中最大的绊脚石。Model3有数万个零件，特斯拉的员工只能一个个解决组装中的问题。不过，在伯恩斯坦的分析师看来，特斯拉进度缓慢就是因为迷信自动化。菲亚特和大众都曾进行过类似的尝试，但它们都失败了。

伯恩斯坦的分析师还帮特斯拉算了一笔账，一般汽车工厂的总装线自动化程度只有5%，如果特斯拉将其提升到50%，每辆车比人工组装要省下50美元，但自动化的引入会导致每辆车成本高上4000美元，而且机器人还有折旧的损失。整体算下来，马斯克的自动化探索完全是在扔钱，而他手上可没那么多钱可浪费了。

召回12.3万辆Model S

美国时间本周四，特斯拉又迎来新的倒霉事，它们宣布要在全球范围内召回12.3万辆Model S，这些车辆的动力转向出了问题。此前，特斯拉也因安全故障召回过9万辆Model S，但如此大规模的召回还是第一次。

特斯拉在声明中表示：“如果螺栓失灵，司机还是能驾驶汽车，不会对车辆控制造成实质影响，而且这次的动力转向问题不涉及其他车辆。”不过，还是不免会有人将该问题与上周五的Model X致命车祸联系在一起，毕竟撞上路边隔离带会让人联想到转向问题。

突然死亡在汽车行业很常见

汽车制造是典型的资金密集型产业，特斯拉去年花了30亿美元，如果今年拿不到融资，现金库就会耗尽。反观传统车厂，会用三年时间来积攒战争基金。此外，传统车厂不存在产能问题。

如果通用能一股脑拿到40万张订单，只需腾挪一些产能，就可以迅速完成生产任务，而特斯拉不行，因为它们本来产能就不高，即使停掉Model S和Model X的生产也无法满足用户需求。

无法快速扩张也是特斯拉身上的顽疾。虽然销量已达千万级别，但雷诺日产和大众等厂商依然在争夺市场占有率，毕竟盘子越大，就越有利于公司的后续发展，而年销量只有10万级别的特斯拉在这些巨头面前简直不值一提。

马斯克还坐得住吗？

从马斯克发言的主阵地Twitter来看，硅谷钢铁侠面对现在的形势依然相当淡定，但事实上他已经行动起来了。

今早的消息显示，由于Model S和Model X本季度的产量已提前完成目标，因此两款车型的生产线将于周四和周五停摆两天。这样一来，生产线员工就能支援Model3的生产了。该公司工程和生产主管DougField指出，Model3产量每天能突破300台就是“伟大胜利”。

不过，巴克莱分析师BrainJohnson警告称，Model3近期生产进度的加快可能只是短期现象，能否持久依旧存疑。至于特斯拉能否在“倒下”前消化掉Model3的订单，现在恐怕只有天知道了。