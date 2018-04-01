造车新势力量产在即：新能源汽车“独角兽”之战开启

陈亚莹

由于新能源汽车市场的升温，以造车新势力为代表的新能源汽车行业成为了近两年资本市场尤为追捧的新领域。随着互联网造车企业的量产车型落地在即，造车新势力对于新能源市场的攻占也将正式开启。

近日，新造车势力小鹏汽车旗下的1.0量产车型通过了广州市交警支队车辆管理所芳村分所的审查，正式取得了新能源汽车专用号牌，这也是目前国内新造车势力量产车型落地之后的首张“通行证”。

这家在年初刚完成22亿元B轮融资的企业，被列入了长城企业战略研究所等机构联合发布的2017年中国“独角兽”名单中，估值达到15亿美元（约94.4亿元人民币）。在这份名单中，包括小鹏汽车在内，还有蔚来汽车、威马汽车、北汽新能源以及知豆汽车等8家新能源汽车企业，总估值超过230亿美元（约1447.8亿元）。

“上述几家造车新势力的量产车都将于今年开始交付，荣登‘独角兽’榜单对于销量势必会有促进作用。”多位车企人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，尽管业内对于该“独角兽”榜单的权威性产生质疑，但从胡润研究院、美国数据分析公司 PitchBook以及国内多个研究机构发布的“独角兽”名单来看，上述企业均在其中，这也在一定程度上说明了资本市场对这些企业的认可。

资本站队

在威马汽车创始人、董事长沈晖看来，相比于造车新势力，传统汽车制造企业拥有更雄厚的资金链以及人才，但目前还未建立起一个完整的智能电动汽车研发生产体系。“一旦他们‘回过神儿’来推出产品，新造车公司就将面临严重的竞争压力。因此抢在传统车企的智能电动车大规模面世之前取得一定的成绩站稳脚跟对新公司来说至关重要。”

“未来只有两三年的时间，如果在这期间无法达到10万辆销量规模，就没法活下去。”沈晖说道，这也是最烧钱的三年，前期没有足够的融资是不行的。“即便是具备较强研发能力和行业供应链经验的团队，也起码要200亿元才能烧到产品上市。”

从目前新造车势力融资情况来看，蔚来汽车和威马汽车的融资已超百亿级的规模。蔚来汽车5轮融资超146亿元，威马汽车刚刚完成了10亿美元（约63亿元）B轮融资，截至目前已累计融资超120亿元。奇点汽车3轮融资超46亿元，小鹏汽车3轮融资超50亿元。

在传统车企方面，北汽新能源累计融资已超153亿元，且是国内第一家年产销超过10万辆的纯电动车企，2017年占据国内新能源汽车23%的市场份额。而达到这样的成绩，北汽新能源用了五年时间，这也正是北汽集团抢先布局新能源领域的成效所在。

随着新能源汽车“独角兽”的形成，有汽车行业分析人士认为，这对新造车势力的企业知名度以及公信力均有帮助，且融资方面将会更受资本市场青睐。

“资金不像2017年可能会分散到很多企业中去，接下来会集中到‘独角兽’上面。”蔚来资本合伙人张君毅表示，新能源汽车的投资在未来3～5年还会继续，但是一些过热的炒作和泡沫这种不清醒的状况会渐渐冷却下来，大家更多的会从商业的本质、盈利性、可持续性角度去看产业投资。

德勤咨询公司发布的一份研究报告显示，业内“独角兽”竞争激烈，无论是共享单车还是新能源汽车，都未出现一家独大的局面。从目前情况来看，不仅业内“独角兽”在竞争，更是背后资本方的较量，形成站队趋势。未来，新能源汽车独角兽将带动上下游企业发展。

横刀立马

而接下来，新造车势力就即将进入短兵相接的阶段。“量产车型上市后，如果不能快速打开销路，就只能依赖后续资金的强力‘补血’，否则企业将难以为继。”全国乘联会秘书长崔东树认为，尽管目前资本市场对这些“独角兽”颇为青睐，但后续还是要看产品的市场反应。

就如曾经被视为“独角兽”的乐视汽车，前期融资规模巨大，但迟迟没有产品落地，一旦资金链出现问题，企业就处于非常被动的境地，甚至几乎折戟沉沙。

有前车之鉴在先，市场看待这些新造车势力的时候也更为慎重。沈晖认为，新造车势力量产车带来的用户规模是智能电动车新商业模式的基础。“这也是‘独角兽’们面临的两个核心问题：一个是流量增长乏力，一个是业务增长乏力。前者和人有关，后者和钱有关。”一位证券分析师告诉记者。

为了加码自身竞争力，造车新势力开始各显本领。“威马未来会采取四种经销网络模式，包括在一线城市设立体验店；与智能合伙人（即其他汽车品牌传统4S店）完成大型交付中心以及小型服务站；与全国连锁合作伙伴推出快修服务。”威马汽车战略副总裁陆斌表示，尽管融资方面比较顺畅，但威马并没有坚持自己投资渠道建设，而是将早期融资用到了重资产的投入上，在渠道上则通过采用当地最优资源的方式。据了解，目前威马签约的智行合伙人已经达到20家。而在北京、上海、广州以及成都等一线城市的体验店，除了北京的体验店即将开业之外，其他地区仍在选址当中。

此外，在充电设施建设方面，“我们已经与国内五大充电运营商达成合作协议，伴随着威马汽车量产车型的交付，将会大力铺开。”陆斌说道。

致力于高端电动车的蔚来汽车，在渠道以及生产模式上均与威马汽车恰恰相反。不同于威马汽车将全部的精力聚焦于车型的重资产研发与制造方面，蔚来汽车选择了采用江淮汽车“代工”生产模式，而在渠道建设方面，倾向于在城市中心地段建设服务客户、体现高端属性的蔚来中心。2017年年底，位于北京东方广场的首家蔚来中心开业，面积达3000平方米。按照规划，2018年，蔚来中心还将在全国10个地区陆续开始营业。

而小鹏汽车的渠道规划是采取特斯拉的直销方式，建设线下体验店然后通过线上预定的方式购车。但是生产模式与蔚来汽车同样选择“代工”，采用海马汽车生产工厂。

可以看出，与传统车企的发展路径不同，造车新势力正在尝试更多元化的销售渠道以及生产模式。不过这也引来了不少质疑，包括代工模式以及换电模式等。“新能源汽车行业还处于成长阶段，谁也不能保证哪条路是直通成功的。”有业内人士称，当初特斯拉也是在质疑中走过来的。“只有往前走，才知道结果如何，新能源汽车本就是一个大浪淘沙的产业。”

记者了解到，截至目前，威马汽车预约订单已经突破一万辆，蔚来汽车首批一万辆ES8纯电动车也已经销售一空。随着交付日期的倒计时，新造车势力也将正式开始接受市场考验。