日媒称日本加紧制定无人机标准：中国已领先太多

参考消息网4月1日报道 日媒称，日本政府将推动无人机的商用化。2018年夏季将允许无人机在离岛和山区运送货物，日本国土交通省还将讨论2020年以后在城市地区全面解禁无人机运货。日本原则上限制无人机在人视线范围之外飞行，但企业在货物配送、基础设施管理和测量等方面对无人机的需求巨大。目前中国和法国在制定无人机标准方面领跑，日本和美国正在进行追赶。

据《日本经济新闻》网站3月30日报道，日本2015年发生无人机落入首相官邸的事故，政府同一年内制定了有关飞行方法和飞行地区的基本准则。如果获得国家许可，原则上可在人视线所及范围内、在一年时间里放飞无人机。

报道称，当初，违法使用无人机受到关注，但技术开发不断推进，为扩大在视线外的利用，要求放宽限制的呼吁日渐加强。面对严重的劳动力短缺，无人机在货物运输和远程监控等方面被认为能发挥巨大作用。还有可能成为提升企业生产效率的一种手段。

报道称，日本政府将首先在离岛和山区解禁视线外飞行，认为这将有助于加速无人机的商业利用。政府将修改基于《航空法》的许可和批准标准。要求使用无人机的企业和个人限定飞行场所，通过无人机的位置、高度和速度确保安全性。

报道称，无人机不得在人头顶飞行，规定必须避免与飞机、树木和人碰撞。此外，还计划要求设置交接货物等的着陆基地。由于存在货物掉落的风险，政府还将制定防止掉落和超载的规则。

日本国土交通省2018年度将开始讨论能否在城市地区飞行无人机。在城市中心，无人机需要避免与电线杆和大楼等发生碰撞，因此将讨论制定可飞行无人机的机种认证制度和操纵员资格制度等。此外，还将讨论无人机是否侵害个人的肖像权和土地所有权。

报道称，围绕无人机商用化的国际竞争日趋激烈。中国和法国被认为在制定无人机视线外飞行标准方面领先。据三菱综合研究所透露，中国把允许视线范围外飞行的无人机限定为“机体重量4公斤以下”。这似乎正在成为中国最大无人机企业大疆创新（DJI）掌握全球7成民用无人机份额的原动力。