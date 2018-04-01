中美贸易摩擦或波及新能源汽车 零部件企业或遭重创

刘媛媛 张玉

持续发酵的中美贸易摩擦或波及我国不断兴起的新能源汽车产业。

在美国宣布将采取措施对中国产品大规模加征关税，并限制中国企业对美投资并购后，据最新消息，针对于中美贸易，当地时间3月28日，美国贸易代表莱特希泽在接受电视台采访时透露，美国对中国加征600亿美元关税产品清单将于近日公布，清单的公示天数将从30天延长至60天。

据了解，莱特希泽在此前参议院听证会上表示，征收关税的商品将包括：航空、铁路、新能源汽车和高科技产品等。

针对中美贸易摩擦对我国新能源汽车行业出口的影响，上海财经大学500强企业研究中心教授宋文阁博士在接受《中国经营报》记者采访时表示，目前，中国新能源汽车的技术主要在国内，回旋余地很大，同时国内新能源市场广阔，贸易战暂时不会影响到中国的自主品牌，但从长远来说，或会倒逼中国自主品牌的技术创新。

同时，莱特希泽在3月28日透露，今年6月前不会对从中国进口的商品加征关税，而中美之间的贸易分歧有望通过谈判化解。

新能源汽车产业承压

不难看出，中国战略新兴产业成为此次美国对华贸易限制的重点打击对象，其中就包括新能源汽车行业。

2017年我国新能源汽车产业呈现高速发展的状态，国内市场表现较强，同时新能源车出口数量大幅增长。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树指出，我国新能源乘用车车产量已达到世界的40%以上水平，如果包含新能源客车等，世界占比达到50%以上。

2017年，中国新能源车出口表现突出，出口量达10.6万辆，出口金额达3.27亿美元。分出口国来看，2017年中国向美国出口的纯电动乘用车为214辆，金额达到165万美元；向美国出口的插电混动乘用车为1042辆，金额为6115万美元，在所有出口国家中美国排位第一。

崔东树在接受本报记者采访时表示：“目前国内的高端新能源车的价格偏高，定价都在20万元以上，未来面对关税的调整，压力蛮大。因此国内新能源车企需要有效预防不确定的风险，加速降低成本和价格，实现国际竞争力。”

具体到各个品牌，记者梳理发现，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）一直致力于新能源的研究与实践，电池、电机、电控三大新能源车辆核心自主技术。如今，比亚迪已连续四年登顶国内纯电动客车销量榜首。其新能源解决方案经过多方实践已相继被美国、日本、新加坡、英国等国家和地区所采用。

2017年7月27日，美国洛杉矶大都会交通管理局与比亚迪签订定购协议。前者将从比亚迪位于美国加州兰开斯特市的工厂购买60辆纯电动公交，此次合同价值约4496万美元（约合3亿元人民币），是美国历史上单笔最大的纯电动大巴订单。

对于此次贸易战是否会对公司新能源汽车出口造成影响，比亚迪方面表示，由于政策敏感原因，暂时不方便回应。

第一批走出国门的中国汽车企业长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”）也在新能源汽车领域有所布局。长城汽车总裁王凤英此前在接受媒体采访时透露，早在2006年，长城汽车就成立新能源工程研究院，专门从事新能源汽车各项技术的研发。截至目前，长城汽车在日本、美国及欧洲均设立了技术研发中心。

长城汽车相关负责人在接受本报记者采访时表示，公司在美国的研发中心主要在做两方面内容，一方面是关于美国市场政策法规的研究，另一方面是一些技术和前瞻性的内容研究。“公司尚未触及在美国市场的销售业务，所以贸易限制暂时对我们没有什么影响。”

除了新能源汽车之外，我国新能源客车也已经出口到世界多个国家和地区。2015年，安凯新能源客车新基地建成投产，公司新增年产6000辆新能源客车的生产能力，“国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心”也正式投入运行。截至目前，安凯客车已经出口美国等60多个国家和地区，美国华盛顿、洛杉矶等地标城市都能看到安凯的身影。

中国汽车流通协会专家委员会专家颜景辉表示，中美贸易战打响，中国一些自主品牌想要进入美国市场的战略步伐可能会受到影响。但美国不是中国新能源汽车的主要出口地，同时自主品牌不使用美国的技术和零配件，对销量的影响很少，反而特斯拉等美国品牌进入中国可能会被征收高额关税。

“早在双反的时候，美系车部分车型就很受影响，美国采取贸易限制的话，汽车行业定会受到波及。2011年，商务部宣布对产自美国的部分大排量进口汽车征收反倾销和反补贴税，涉及通用汽车、克莱斯勒及奔驰、宝马、本田的美国公司等企业。”颜景辉认为，当前的局面是美国汽车更依赖中国市场，而中国自主品牌的汽车出口美国销量很少。虽然目前来看中美贸易战影响还不大，但按照现在贸易战的力度，下一步中国可能会对美系进口车有所动作。

零部件企业或受波及

中美贸易摩擦后，汽车零部件的进出口问题也成为汽车企业关注的问题。数据显示，中国汽车零部件25%左右都出口到美国，以车轮和轮胎为主，而美国的进口零部件占比为7%，主要为传动系统、车身附件以及发动机零件等。

崔东树对本报记者表示，中美贸易摩擦未来会对汽车零部件企业产生一定的负面影响，“首先，贸易战不可能真的打响，如果贸易战全面打响，对两国都有巨大伤害。对汽车零部件企业来说，未来会从关注外需为主，逐步转向内需为主，出口占比将会有所降低。”

据安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）日前披露的年报，2017年公司新能源汽车收入超52亿元，包括新能源汽车补贴超21亿元，补助占比达41.02%。

记者注意到，早在2012年，江淮汽车就同美国GTA正式开启对话与合作咨商过程，并在2013上海车展公开签约合作启动电动整车外销计划，2000台江淮新能源汽车借助此次展会首度迈出国门，进入美国市场。2014年，江淮汽车将首批100辆纯电动轿车从中国合肥港装船发运美国。彼时美国GTA向江淮汽车首期采购了200辆电动汽车，金额为280万美元。

据江淮汽车公告，公司预计于2018年投产10万辆新能源乘用车及核心零部件项目、20万辆高端及纯电动轻卡项目。在中美贸易摩擦背景下，江淮汽车2018年新能源乘用车及核心零部件的投产目标是否会有所调整？江淮汽车相关负责人在接受本报记者采访时表示，分管新能源业务的公司领导目前正在外地出差，截至记者发稿，未收到回复。

此外，据了解，汽车及装备制造集团潍柴集团也在30多个国家建立了办事处，发展了300余家授权服务站，产品销往全球五大洲100多个国家和地区，发动机海外保有量达30万台。记者注意到，早在2012年，潍柴集团旗下潍柴动力就已经在法国马赛、美国芝加哥、新加坡等设立了子公司。

针对中美贸易摩擦对公司新能源汽车业务、汽车零部件业务可能产生的影响以及公司的应对措施等问题，记者多次致电潍柴动力相关负责人，截至发稿，电话一直无人接听。

在宋文阁看来，虽然中国自主品牌的民营企业家，如比亚迪王传福、吉利李书福做了大量积极有益的探索，试图弯道超车，但还是要客观看到中国新能源汽车与美国的特斯拉等品牌的差距。“从长远来说，或会利好一些新能源汽车企业，倒逼中国自主品牌的技术创新，如在新能源电池取得重大技术突破，以及降低成本，补短板，量能达产等方面都取得实质性突破。”