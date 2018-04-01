自建工厂落地晚：蔚来汽车存“掉队”之忧？

张家振 陈茂利

首款量产车型ES8交付在即，蔚来汽车传出与合作方江淮汽车或将“分手”的消息，一时间让ES8能否在9月底如期交付1万辆汽车蒙上阴影。

根据媒体报道，由于江淮汽车与大众集团的合资协议里存在排他条款，导致蔚来汽车与江淮汽车的合作受阻，双方已进入分手倒计时，而在蔚来汽车外冈工厂建成之前，第二款车型ES6或交由广汽集团代生产。

对于“分手”传言，蔚来汽车用户发展副总裁朱江、传播总监万锐在接受《中国经营报》记者采访时均进行了否认。“目前合作非常稳定，也会继续下去，公司与广汽合作成立的新公司会结合双方各自的优势运作新的品牌，有独立的运作体系，不会代工生产蔚来汽车。”据朱江介绍，ES8目前生产联调已基本进入尾声，在做最后的收尾工作，4月下旬开始小批量交付给用户。

否认“分手”传言

事实上，这并非蔚来汽车和江淮汽车首次陷入“不和”传言。据记者了解，早在2017年12月底就有业内人士爆料称，大众在跟江淮的合资协议里有排他条款，导致蔚来与江淮的合作受阻，原计划在合肥江淮厂区内生产蔚来的安排已落空，蔚来转而打算在上海自建工厂。

“纯粹是谣言。”朱江表示，双方合作非常稳定，目前可以明确的是，蔚来汽车的ES8和即将推出的第二款车型会长期在江淮工厂生产下去。

根据蔚来汽车此前公布的计划，ES8创始版预计于今年3月起开始交付，9月底前10000台全部交付完毕，10月份起开始交付基准版。

新车交付关键时间节点传出合作受阻的信息，也引发了业界对于ES8能否如期交付的关注。对于ES8的生产及交付进度，朱江告诉记者，目前公司主要的精力都放在ES8交付上，“ES8现在生产联调已基本进入尾声，在做最后的收尾工作，4月下旬开始小批量交付给用户。”

“我们也在不断精确交付时间，会围绕之前公布的目标一步步兑现承诺。”万锐也在接受本报记者采访时表示，和江淮汽车的合作并不是简单的代工模式，而是由蔚来汽车制造专业和质量管理团队参与整个产品开发及服务运营的生命周期。

江淮汽车在合肥投资数十亿建设的工厂是根据蔚来汽车的产品工艺要求设计的生产线，蔚来汽车会参与全程的制造管理，而且按照蔚来汽车的质量标准验收车辆。

据了解，在与江淮汽车联姻的同时，蔚来汽车先后与长安汽车和广汽集团牵手，其中与长安汽车在智能网联新能源汽车领域开展合作，和广汽集团及全资子公司广汽新能源汽车有限公司共同出资设立广汽蔚来新能源汽车有限公司（以下简称“广汽蔚来”），致力于智能网联新能源汽车的研发、销售及服务。

对于“蔚来汽车的第二款车ES6或交由广汽代生产”的传言，朱江和万锐均进行了否认：“广汽蔚来是一家拥有创新模式和创新机制的独立企业，不会生产蔚来品牌汽车。”

“公司和国内三大汽车生产商进行合作的定位都非常明晰，和江淮汽车主要是在生产环节进行深度的战略合作，而与广汽集团合创的公司会结合双方各自的优势运作新的品牌，有独立的运作体系。跟长安汽车的合作也类似。”朱江告诉记者。

从代工到自建工厂

“在全国已有那么多多余优质产能的情况下我们再去重复建设生产厂，这就是浪费了。”蔚来汽车创始人李斌曾在多个公开场合阐释选择代工而非自建工厂的逻辑。

根据蔚来汽车与江淮汽车签署的协议，双方将全面推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作，预计整体合作规模约100亿元。同时双方明确，江淮汽车负责进行蔚来汽车新能源汽车的生产，初步确认产销量计划为5万辆/年。

在李斌看来，采用代工方式具有三点优势：新创公司从头开始去做制造不会比现有汽车企业做得好；尊重制造行业，选择自己擅长的事情；国内汽车制造产能过剩，共用产能可以提高投入效率，同时也缓解公司投资新工厂的财务压力。

不过，很快传出蔚来汽车自建工厂将落户上海市嘉定区外冈镇的消息。相关信息显示，新工厂规划土地800亩左右，预计将于今年年中动工。记者获得的招标公告显示，蔚来汽车上海工厂位于外冈产业园区西侧，目前建设场地“三通一平”等前期工程已启动招标。

从坚持代工合作到自建工厂背后，蔚来汽车有哪些诉求？自建工厂的建设投产会不会影响和江淮汽车的合作？万锐告诉记者：“新建工厂是上海市政府主导的重点工程，蔚来汽车参与该项目是基于公司的战略部署，为第三、第四款车型的生产做产能准备。新工厂的筹备建设与江淮汽车合作项目并无任何冲突，并且该工厂在未来仍然会与江淮汽车继续合作。”

在汽车工程师许良看来，蔚来汽车选择自建工厂是必然的选择。“汽车本身是非常复杂的产品，对生产工艺质量管控有非常高的要求，如果蔚来汽车只聚焦产品设计和用户体验，而不深度切入生产过程质量控制的话，质量是很难保证的。”许良告诉记者。

而作为坚定的“自建工厂派”代表，威马创始人、董事长兼CEO沈晖的观点较有代表性。在他看来，只有自建工厂，才能从源头控制产品品质，而把生产交给别人会“睡不着”。

“相比较而言，布局自建工厂可以更容易获得消费者和投资者的信任，有助于提升企业估值；而地方政府也特别乐于引进这样的公司，在土地、税收等方面容易获得更多支持；同时也是为了储备产能，为后期推出的车型做量产准备。”全国乘用车联合会秘书长崔东树表示。

行业竞速升级

记者梳理发现，当蔚来汽车决意自建工厂时，同赛道上的造车新势力公司，例如威马汽车、小鹏汽车、电咖汽车等早已在自建工厂方面先行一步。

其中，前期同样选择代工模式的小鹏汽车在2017年5月就已确认自建工厂落户广东肇庆，预计总投资超过100亿元；威马新能源汽车智能产业园历经16个月的建设，目前生产线已全面贯通，并开启试生产；电咖汽车也已陆续投资55亿元在绍兴建立全新电池工厂和整车工厂，计划于2019年下半年具备批量生产条件；零跑汽车斥资26亿元建设的金华生产制造基地已于2017年4月开工，预计2019年中期开始量产。

上述公司中，除威马汽车通过收购中顺汽车控股有限公司股权获得生产资质外，大多面临着资质申请问题。据了解，自2017年6月发改委批复江淮大众合资新能源项目后，新能源汽车生产资质审批通道已暂时关闭，何时重启尚是未知数。

据了解，蔚来汽车与小鹏汽车先后获得两个“首家”，3月1日，蔚来汽车获得由上海市政府颁发的智能网联汽车道路测试号牌，成为全国首家获此资格的企业。3月21日，小鹏汽车1.0量产车型顺利通过广州市交警支队车辆管理所芳村分所的审查，正式取得小鹏汽车第一张新能源汽车专用号牌。

“目前，随着量产计划相继落地，整个行业正处于万马奔腾的创业发展期。”崔东树表示，新造车势力都在抢占市场先机，速度和效率将考验着这些公司的真正实力。

据不完全统计，超过30家新造车公司公布了产品规划和量产时间表。其中蔚来、车和家、威马、小鹏、奇点、电咖、云度等均已推出量产车型，其余厂商预计也将在2020年前后实现大规模量产。

尽管自建工厂落地较晚，蔚来汽车对于行业竞争形势较为乐观。“竞争激烈是件好事情，可以相互促进为用户生产出更好的产品。”朱江表示，在新造车势力中，我们是第一个拿出真正产品的，也是第一个实现交付的，公司在竞争环境下处于绝对的领先地位，在各个市场的布局也正在有条不紊的展开。

而在万锐看来，汽车行业不是一个赢者通吃的行业，每个企业都有自己的特点，最关键是找准自己的跑道，在赛道里跑进前列。

不过，崔东树提醒，行业火热背后潜存的风险是非常巨大的，存在发展线路不清晰、消费群体不明朗等诸多问题，如果量产车在上市后不能获得消费者认可，或者缺乏持续、稳定的资金支持，企业将难以为继，甚至没有翻盘的机会。