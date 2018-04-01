法乐第未来广州南沙拿地造车：贾跃亭又添谜题

吴文婷

对于FF创始人之一的贾跃亭而言，乐视生态梦碎让其败走麦城，如今若想东山再起，似乎只能凭借汽车业务。

近日，有消息称，法拉第未来（Faraday Future）关联公司睿驰智能汽车在广州设立，且拟进行车辆研发等业务。而该项目公司设立条件与广州南沙一块电动汽车项目用地的竞买条件十分吻合，这被业内解读为贾跃亭疑似有意在国内投设电动车生产线。

对此，乐视控股相关负责人在接受《中国经营报》记者采访时表示，不清楚上述情况。“去年12月份就听说融到钱，续上命了，但具体投资人是谁我们也不知道。这部分钱是量产的钱，只有车量产出来我们才会安慰一点，所以现在大家都一心奔着量产去。”

在今年2月的FF91全球供应商峰会上，贾跃亭罕见现身，也透露了法拉第未来获得15亿美元融资的消息。不过，在业内专家看来，对于动辄投资上百亿、上千亿的汽车制造业来说，15亿美元无异于杯水车薪，而且诸多信息不便于对外讲的背后必定有“故事”。

国内关联公司或拍地建厂

工商登记资料显示，睿驰智能汽车（广州）有限公司成立于2018年2月12日，注册地位于广州市南沙区海滨路171号9楼，注册资本3亿美元，经营范围包括货物进出口、汽车销售等。

3月20日，《中国经营报》记者到南沙实地走访，经过多番确认后发现，睿驰智能汽车的注册地目前为南沙金融大厦，不过该大厦的工作人员表示，从未听说过睿驰智能汽车这家公司。

“9楼之前是租给广州中交邮轮母港投资发展有限公司，该公司已经搬走了，目前9楼处于空置状态。”上述工作人员说道。

股东方面，睿驰智能汽车的法人股东为注册在香港的SMART MOBILITY(HONG KONG) HOLDINGS LIMITED，法定代表人为王志刚。而据中国香港企业注册处披露的资料显示，这家香港公司成立于2016年10月20日，曾用名为“FF HongKong Holdings Limited”，曾用名对应中文名为法法汽车生态（香港）有限公司。

另一方面，法法汽车生态（香港）有限公司为法法汽车（中国）有限公司的控股股东，持股比例为95%。关于法法汽车（中国）有限公司的董事长王佳伟，据媒体爆料称，其为贾跃亭外甥。

3月5日，广州南沙国土资源和规划局官网挂出了“南沙区万顷沙保税港加工制造业区块”（编号：2018NGY-2）的出让信息。出让公告显示，该地块占地面积40.0988万平方米，起拍价3.641亿元。

在对竞买人的要求中，明确提出“竞买申请人须在南沙设立项目公司，主要经营范围为车辆工程的技术研究、开发；汽车零部件及配件制造、销售；汽车销售”，同时还要求“竞得人须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目”。

此外，本次土地出让公告对竞买人的资本和产出情况也设置了较高的门槛，要求项目注册资本不少于3亿美元，投资强度不低于8274元人民币/平方米，该地块每年每平方米的产出不低于14.0782万元人民币。

对比来看，睿驰智能汽车十分符合上述竞买人的条件。

对此，乐视控股相关负责人在接受记者采访时表示，不清楚上述情况，目前可以分享的消息是美国汉福德的FF工厂正式动工。

按照上述相关负责人的说法，去年乐视陷入危机，发工资都成问题。该走的都走了，留下来的都是相信贾跃亭的。“汽车是老贾最后一根救命稻草了，我们也想知道他最后能做到什么程度。”

造车之路前景难料

时间回到2014年，乐视正式发布“SEE计划”，贾跃亭从此开启自己的造车之旅。一场接着一场的发布会，贾跃亭用PPT讲述乐视汽车生态圈的概念，描绘了自己对于未来汽车的宏大远景。

然而，好景不长，到了2016年，就陆陆续续爆出乐视拖欠供应商货款，到了2017年开始爆出不给员工购买社保，同年8月乐视员工开始大规模辞职，被爆乐视拖欠员工工资，且开始有供应商在乐视门口堵债。乐视负面新闻不断，而贾跃亭出逃美国，被多次勒令回国处理相关债务未果，2017年12月12日正式列为失信执行人员名单。

今年2月的FF91全球供应商峰会上，贾跃亭罕见现身，在演讲中宣布FF已完成股权融资，融资达15亿美元，基本满足IPO之前的全部股权融资需求。他同时称，FF91也将在2018年底前交付。

不过，在行业观察家刘步尘看来，这个事情能否进展顺利，本身是值得怀疑的。而这15亿美元，实际到账的金额，引入的是谁的投资等，这些信息都是不明朗的。“贾跃亭那么爱讲自己引进的资金，但是这些信息却不讲，这说明这15亿美元的投资到底有没有，如果有够不够15亿美元，投资方是谁，都是贾跃亭不便于对外讲的，而不便于对外讲的背后必定有故事。”

按照其说法，即使真的拿到15亿美元的融资，法拉第汽车要真正从概念到实现量产，还是很大的问题。美国汉福德工厂刚刚动工，还要进行改造，这不是现成的工厂。而之前乐视在中国布局了两个汽车工厂，一个是浙江德清，另一个在天津，都已经停工。如果现在又要在南沙布局，为什么原来的工厂放着不用，这本身就挺奇怪的。此外，贾跃亭本身欠了那么多钱都没还，现在有一点资金就用来造车，这会让贾跃亭在道德上失分。

“之前贾跃亭的做法已经连累了不少地方政府，在这件事情上不要简单地听信法拉第未来或者其关联公司承诺什么，一定要保证金到位，起码要先交出地价的钱，否则如果拍了地之后再是这样放着，会影响到南沙区政府未来发展高技术制造产业的形象。”刘步尘指出。