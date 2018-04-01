发布方：“独角兽榜单”非科技部发布 未向企业收费

郝成

2018年3月23日，科技部火炬中心、中关村管委会、长城企业战略咨询研究所（以下简称“长城所”）、中关村银行联合发布《2017中国独角兽企业发展报告》和《2017中关村独角兽企业发展报告》。这两份报告中，罗列了多家“独角兽”企业，一时之间，“科技部独角兽名单”的消息，在网络间广泛流传。

不过，《中国经营报》记者了解到，该榜单的发布主体之一，科技部火炬中心仅是科技部下属的事业单位之一；该报告另一发布主体长城所副所长武文生则告诉本报记者，该报告的发布主体不是科技部，作为联合发布方，长城所也未向上榜企业收取费用。

“一家25年的研究所，发个报告，怎么会说‘科技部认定’？完全是个乌龙，有媒体抢发的时候搞错了，我们当天就跟在场媒体做了澄清，也要求相关媒体及时更正。”武文生说。

他还表示，该所已经连续三年发布独角兽企业发展报告，且从未收取相关企业费用，不存在拿钱评选的问题。

据武文生回忆，3月23日，按照发布会流程，前面为领导发言，最后才是发布两份报告（《2017中国独角兽企业发展报告》和《2017中关村独角兽企业发展报告》），但在活动结束之前，他看到已有媒体以“科技部认定独角兽企业”为题做出报道。

于是，他向在场记者澄清：“这是投资人投出来的，是企业家干出来的，而不是政府部门认定的。”他认为，在会议现场，长城所方面就已经澄清。

“我们在媒体群里也很快讲了这个问题，请媒体准确报道。”在发布会现场负责媒体沟通的长城所市场部总监吴炜，则向记者展示了当时与媒体记者沟通的相关记录。

长城所方面向记者提供了过去三年的独角兽企业发展报告。武文生称，长城所和科技部火炬中心开展了一些关于“双创”、瞪羚、独角兽企业的联合研究。

“硅谷也有我们这样的机构，他们发布硅谷指数，我们已经翻译他们那个东西十几年了，很受国内企业欢迎。他们提出要关注高成长企业（瞪羚），所以我们引进了这个理念，建议中关村重视瞪羚企业的培育，推动中关村从2003年推出‘瞪羚计划’，并和科技部火炬中心合作，连续5年开展瞪羚企业研究并发布相关报告。‘瞪羚企业’是指那些销售额过1000万元，年复合增长超过20%的企业。”

武文生介绍，2015年开始，长城所与中关村一起，开始寻找中国独角兽企业。“2016年发出了第一份中关村独角兽企业发展报告，之后科技部火炬中心也加入进来，一起做了之后两年的报告。”武文生称，“我们做了25年，没干过收钱评奖的事儿，发布这个报告，我们没跟企业收任何钱，包括发布会的费用和午餐，也是我们买单的。”

武文生向记者提供了过去三年的相应报告。“我们开宗明义讲得很清楚，这个报告中入选企业是经过怎样的筛选标准进来的，有的企业因为刚好成立超过了十年，之前榜单里面有，今年就没有了。”

对于网友质疑榜单中互联网金融企业较多，且其中个别企业颇具争议的问题，武文生回应称，如果比对国外此类报告中的榜单，也会发现其中有相当比例的互金企业，“可见全世界的独角兽企业在某些方面有相似之处”。

“出现在报告中的企业，都是符合我们的筛选标准的。至于网友提到的三家争议企业，主要涉及社会评价的问题，当然，社会评价这个选项，目前还不是我们榜单的入围门槛。而且，一些独角兽企业的社会评价差别很大，这也是一个常态。”

武文生称，报告中也已经列出了筛选“中国独角兽企业”的标准：中国境内注册；成立不超过十年；获私募投资且未上市；估值超过10亿美元。“当然，网友的建议和意见，我们也会高度关注。”

网友的另一个质疑，指向入榜企业估值问题。“我们注意到一些投资界的人士对这个问题高度关注，这个10亿美元的估值，我们目前参考的是企业最新一轮融资时，投资方给出的估值。未来，我们也会更多和投资界的人士沟通交流，看看估值这个数据收集考量上，还能怎么再用更加准确的办法、举措。我们研究所做了25年，经验、客户积累都很多，民营性质也让我们比很多机构更灵活，现在的主要业务还是面向企业和地方，开展新经济研究和咨询服务。这些报告，属于我们一个关注、研究某个领域的成果，当然，里面并没有我们的客户，如果榜单上出现我们的客户，我们会做出利益相关声明的。”

据公开信息，长城所（使用了“长城战略咨询”品牌）与科技部火炬中心以及另外两家单位系本次榜单所在报告的联合发布方。据科技部网站及火炬中心官网信息，火炬中心系科技部下属事业单位。

武文生称，北京智识企业管理咨询有限公司是长城所的出资方，目前公司和长城所全部人员有300多人，目前在北京、宁波、武汉、广州、成都、济南等多地拥有分支机构。

“当然，作为一份报告，任何研究机构都可以出，只是说我们这个报告做得久一些，大家提意见出建议，是好事，我们感谢网友持续关注，更欢迎大家多提意见和建议。”武文生称。