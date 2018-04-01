Uber自动驾驶事故再发酵：车企暂停测试 英特尔发难

刘晓林

Uber（优步）自动驾驶致行人死亡案仍在审理中，但事发后的各方反应却在继续发酵，并将对自动驾驶技术的争议推向新的高点。

美国时间3月18日晚，Uber的一辆自动驾驶汽车在美国亚利桑那州撞上一名正在过马路的49岁女性伊莱恩·赫兹伯格（Elaine Herzberg），并导致其死亡。Uber随后暂停了包括旧金山、匹兹堡、凤凰城和多伦多等所有地点正在进行的自动驾驶测试。

截至目前，正在进行自动驾驶测试的公司中，只有丰田汽车在事发后第一时间做出反应，宣布暂停全美范围内的自动驾驶道路测试项目。丰田方面回复经济观察报称，这只是考虑到对测试人员心理负面影响而进行的暂停，并不存在技术疑虑。但业界分析原因并非如此简单，丰田与Uber的合作或将因此受到影响。

不过，其他车企态度淡定，宝马全球相关负责人接受经济观察报记者采访时则表示，对自动驾驶技术的投资不会受到影响，大众同样如此表态。但双方都强调会将安全放在第一位。

相比之下，来自自动驾驶供应商们的反应则更为强烈。最新消息称，沃尔沃XC90的标准高级辅助驾驶系统的雷达和摄像头供应商Aptiv对外透露，发生致命事故前，Uber禁用了该辆沃尔沃SUV自带的标准防碰撞技术，并表示“我们不想让人们误以为是我们向沃尔沃提供的技术出现了故障”。

而Aptiv的供应商——英特尔巨资收购的自动驾驶视觉处理公司Mobileye更是呼吁建立一个“可验证安全保障”标准模型，来验证所有的自动驾驶汽车技术的有效性和安全性，尤其是Uber这种新进入自动驾驶领域的科技公司。

更多分析机构开始回望Uber的成长历程，认为其对于自动驾驶过于急迫的“速度战”心理和商业化运营，使其自动驾驶技术在投入实际道路测试前，未能够保证技术拥有足够的成熟度和安全可靠性。

丰田担忧 大众、宝马不受影响

作为唯一一家宣布暂停自动驾驶测试的整车企业，丰田方面回应称，该决定由丰田研究院（TRI）提出，主要针对美国地区的测试项目，涉及密西根与加州区域，公司在日本地区的测试将继续。丰田认为，Uber事件对车上的测试人员会产生影响，而这个岗位上的人有着监督项目安全进行的责任，这是其暂停自动驾驶道路测试的原因，而不是因为对技术有疑虑而暂停。但对于此前和Uber的合作深度，以及Uber自动驾驶技术是否已经安装到丰田的车上，丰田方面并未回应。

丰田与Uber的合作意向业界共知，这也是为何丰田在第一时间做出回应的主要原因。事实上，就在Uber发生交通事故一个月前，Uber CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrow-shahi）在Twitter发布了他与丰田汽车总裁丰田章男（Akio Toyoda），以及丰田执行副总裁友山茂树（Shigeki Tomoyama） 的合作，宣布双方正在讨论如何围绕无人驾驶领域合作的事项。有消息称讨论内容包括将Uber自动驾驶系统安装到丰田旗下车型上的可能性。而在今年1月，丰田已经表示与Uber在自动驾驶系统研发领域达成合作，合作内容包括网约车和物流运输等业务。丰田已在2016年成为Uber的股东，但至今未透露持有的股份规模。“这是一件非常可怕的事件，我们也深表遗憾”，宝马集团负责企业财务的董事彼得博士（Dr. Nicolas Peter）在日前接受经济观察报记者采访时表示，“自动驾驶的最终目的是让事故少发生甚至不发生。对于宝马而言，只有在技术接近100％安全才会将技术投入市场和行驶中”。彼得称，宝马将继续在自动驾驶方面投资，并将保证在2021年之前做足够的试点项目，保证自动驾驶足够的安全性。“这一测试公里数的数字将会达到2亿公里，我们不会追求速度，而是追求测试公里数的质量。作为传统车企，对于安全和技术的成熟永远是第一位的。”

据悉，最早展开自动驾驶测试的Google旗下的自动驾驶项目Waymo，也刚完成800万公里的路测。在过去的一年中，Waymo的车辆测试历程为50万英里，而Uber的无人驾驶车辆测试历程仅为20354英里。按计划，刚完成800万公里路测的Google也打算于今年推出无人驾驶出租车服务。

宝马在强调技术安全性的同时，也坚定的表示，“在2021年之前，宝马的INEXT会实现L3级驾驶，这是一个开始，未来会提升等级到L4甚至是L5级别驾驶”。按照SAEInternational对无人驾驶技术的分类，L5是自动驾驶的最高阶段——无人驾驶，L4则是车辆从具有半自动驾驶到全自动驾驶功能的转折点，目前大部分车企仍处在需要人工干预的L2和L3级别。

大众集团同样淡定的表示，将坚持原有节奏发展自动驾驶。大众集团首席执行官Matthias Mueller在事发后表示，大众集团没有理由重新审视计划。“我们不会因为这起悲痛事件，而脱离我们既定的长期战略。”他认为，“有迹象表明这项事故是不可避免的。”因此，在Uber事件的最终调查结果出来前，不应急于下结论，但他同时警告，在向自动驾驶转变的过程中，会遇到巨大的复杂情况。所以，整个行业应该加倍努力，保证自动驾驶技术的安全性和社会接受度。

豪华品牌保时捷则持保守姿态，3月16日，Uber自动驾驶车辆出事的两天前，保时捷全球执行董事会主席奥博穆博士 （Dr. Oliver Blume）在回答经济观察报记者关于自动驾驶技术应用前景的问题时表示，“对保时捷来说，自动驾驶有两个层面。第一，我们认为保时捷的任何车始终必须有方向盘；第二，保时捷的任何车，车主都要亲自驾驶，自己脚踩踏板、手握方向盘，将来也是如此。”他补充说，在特定的场合，是可以利用自动驾驶的。“比如在拥堵的时候，可以通过自动驾驶来解决，或者是停车时、充电时，有一个自动驾驶辅助系统来帮助车主寻找车位、泊车，甚至在赛道上也可以。”

自动驾驶“新闯入者”被批经验不足

相对于车企的淡定，Uber的竞争对手们对此展开了“攻击”。3月27日，针对引发全球关注的Uber无人驾驶车祸事件，英特尔旗下无人驾驶技术公司Mobileye首席执行官阿姆侬·沙书亚（Amnon Shashua）在一篇博客文章中，批评了Uber，认为事故源自Uber无人驾驶技术和经验不足。

作为全球最富有经验的ADAS（高级辅助驾驶）技术公司（也被称为自动驾驶技术开发公司），Mobileye在1999年就成立于以色列，并在2017年3月被英特尔以153亿美元的高价收购。与Mobileye在自动驾驶领域耕耘十几年相比，Uber于2015年才开始开发自己的自动驾驶软件，其收购的自动驾驶团队也是2016年年初才成立的无人驾驶卡车公司Otto。但在2016年，急于商业化的Uber就开始启动了自动驾驶车辆的上路运营，截至目前，已在匹兹堡和凤凰城进行了5万单服务。

沙书亚在博客中将Uber等近年出现在无人驾驶汽车领域的新科技公司称为“新闯入者”，他认为这些新进者在该领域没有经历多年的发展，而错误地给人一种“现有计算机视觉专家十多年的经验可以被忽视”的印象，而经验在关键的安全领域十分重要。

Mobileye以视觉处理技术称霸ADAS领域，目前占据七成市场份额，全球已经超过1000万辆车应用了它的技术，Uber事故中的沃尔沃XC90的驾驶辅助系统同样使用了Mobil-eye的芯片和传感器。但采购该技术的沃尔沃高级辅助驾驶系统的雷达和摄像头供应商Aptiv称，在上周发生致命事故前，Uber禁用了沃尔沃XC90自带的标准防碰撞技术。与大部分高端汽车品牌目前所搭载的驾驶辅助系统一样，沃尔沃XC90的驾驶辅助系统能为汽车提供了防碰撞、车道保持辅助以及其他安全功能。

沙书亚同时表示，在亚利桑那州Uber无人驾驶汽车车祸中，尽管从警方公布的视频中仅能获得低质量的图像，但Mobileye的ADAS技术能够“大约在碰撞前一秒”检测到被撞行人和她正在穿越马路的那辆自行车。沙书亚说，“我坚信现在是时候，对全自动汽车的安全验证框架进行有意义的讨论了。”但也有业界观点质疑英特尔拿此起事故为自身产品做宣传，而Uber对于来自沙书亚的批评并未回应。