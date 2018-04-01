Uber和滴滴转型无人驾驶：急于免掉司机成本的大冒险

刘晓林 郭有信

在月中的Uber无人驾驶事故发生之后，这家全球最成功的打车软件科技公司、也是全球估值第二的“独角兽”公司，被推上了舆论的风口浪尖。虽然这并不是Uber自动驾驶测试车第一次发生事故：2017年3月，同样是在亚利桑那州坦佩市（Tempe）的一个十字路口，Uber自动驾驶汽车发生一次撞击事故，造成翻车，Uber为此暂停了几天的无人车试验。但作为第一起自动驾驶致行人死亡案，这起交通事故在将Uber送上被告席的同时，也将对全球自动驾驶的快速发展节奏产生影响。

最新消息称，据CNBC报道，面对即将于本周六到期的在加州公共道路上测试自动驾驶汽车的许可证，Uber发表声明称，决定不再申请新的许可证，在可预见的未来他们的自动驾驶汽车不会在加州的公共道路上运行。

Uber的无人驾驶汽车撞人事故发生后，美国科技媒体The Verge第一时间发表观点认为，Uber的事故与其无人驾驶前任负责人安东尼·莱万多夫斯基（Anthony Levandowski）留下的企业文化有一定关联：只注重速度，不注重安全。

该观点列举了安东尼·莱万多夫斯基在2016年说过的话，包括“我们不需要刹车和转向装置，那都是多余的。”以及“这是一场竞赛，我们必须获胜，第二名就是输家。”而2016年是Uber刚进入自动驾驶技术领域的时间。这些言论被认为证明了Uber过于沉溺于抢夺无人驾驶首先落地的速度战，而忽视了安全问题。

自动驾驶被认为是人工智能的终极应用场景，因为预测可以将交通事故率大幅降低而在过去两年迎来投资爆发期，目前几乎所有与人工智能相关的科技公司和汽车制造商都已投身于该领域中，而发展速度则成为竞争的核心。

而作为一家网约车公司，Uber为何如此焦急的将无人驾驶技术推上马路？事实上，包括发展思路和企业管理在内，作为全球自动驾驶竞争主体中最特殊的一个，Uber在过去两年中一直陷于信任危机。

2009年诞生在硅谷的科技公司Uber，因旗下同名打车APP而名声大噪。2010年至2016年，Uber已经覆盖了全球73个国家和地区超过450个城市，总订单量超20亿个，成为全球最炙手可热的科技公司，市场估值一度达到625亿美元。但与此同时，Uber也深陷于“内忧外患”中。其中多项麻烦与司机有关，包括司机集体诉讼Uber、司机保险问题、雇员身份问题，以及司机行为不当等,而打车软件及共享出行行业的竞争也在快速升温。这使得Uber创始人兼CEO特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）意识到，不断“烧钱”的Uber想要发展并实现盈利，必须摆脱高昂的人工成本，“优步之所以贵，是因为你不仅要为车辆付费，还要为车里的那个家伙付费”。

2014年的数码大会上，科技巨头Google（谷歌）发布了潜心研发的两辆自动驾驶汽车。同一时间，卡兰尼克也从空白的驾驶座上看到了帮助Uber摆脱现有困境，并真正实现出行方式变革的通道。卡兰尼克毫不掩饰对自动驾驶的兴趣集中在商业化的巨大利润上，他的目标是“用机器取代Uber的100多万名专车驾驶员，而且必须尽可能快地完成这一目标”。自此,Uber开始在自动驾驶的道路上“狂奔”。

而作为Uber全球最大的竞争对手，中国的滴滴正在复制Uber的自动驾驶之路，也同样面对即将被同行“围剿”的境遇。滴滴会是下一个Uber吗？

激进的追赶者

在自动驾驶上，Uber是晚到者，除了早在2005年就启动自动驾驶研究的Google，特斯拉的无人驾驶车也已经在2014年悄悄的开上了道路收集数据。为了追赶，Uber的做法直接而迅猛，2015年，Uber先是从卡耐基梅隆大学机器人研究所吸纳了50多名研究人员（Google早期成员皆来自于卡耐基梅隆大学），紧接着将包括技术和100名工程师在内的微软必应地图团队整体买下；此后，又斥资6.8亿美元收购了上文提及的“激进派”莱万多夫斯基创立的无人驾驶卡车公司Otto。而由于莱万多夫斯基曾是Google无人驾驶核心成员，这起收购也将Uber带入了与Google的专利纷争中。同时，传统汽车制造商的自动驾驶布局也在加快，在收购诺基亚旗下的HERE地图时，Uber输给了德系三大豪车品牌组成的联盟。

尽管在今天看来，Uber的事故似乎有其必然性，但在2015年，比尔·盖茨接受了金融时报采访时曾表示，自动驾驶汽车将会是车辆驾驶的一个转折点，而Uber将会成为其中的翘楚。Uber的发展速度也证实了比尔·盖茨的推测，2016年5月，Uber官方公开了无人驾驶汽车的测试照片。2016年9，经过18个月的测试，Uber直接在匹兹堡投下了第一批自动驾驶车辆进行运营，虽然每辆车上都有两名Uber员工跟随，但这一激进做法仍引发了争议。

一个月后，在旧金山的名利场峰会上，卡兰尼克宣布，“Uber将成为一家机器人公司，自动化未来将事关公司存亡。”又过了两个月，有人在旧金山的一个车库中看到了车顶配有监测设备的数十辆Uber自动驾驶汽车，登陆加州自动驾驶技术最密集的城市旧金山，意味着Uber正式进入自动驾驶竞争队伍。而业界也很快将其列为Google的直接竞争对手。

争议并未阻止Uber扩张的脚步。2016年12月，一辆在旧金山市区试运行Uber自动驾驶出租车因加速闯了红灯，继而被加州车管所发现，这些车辆并没有按照规定进行登记，虽然Uber 辩称有驾驶员坐在驾驶座上监督，不算是真的“自动驾驶”，不需要登记。但这仍然中止了Uber在旧金山的测试，当天是其自动驾驶车辆在旧金山正式运营的第一天。随后，Uber将车辆和整个测试计划转移至政策更为宽松的亚利桑那州。

2017年，Uber的自动驾驶租车服务扩展至美国亚利桑那州凤凰城。截至2017年12月，Uber已经完成了5万个自动驾驶服务行程。但Uber的麻烦并没有随着自动驾驶业务的拓展而减少。连续“烧钱”超过100亿美元后仍然亏损的现状，也引发了投资者对Uber股票的抛售。就在出事前一周，著名风投公司Benchmark Capital将出售价值大约9亿美元自己所持有的Uber股票给软银和其他买家，因为有太多持股人想出售Uber股票这一出售量远低于其此前的预期，且交易价格也出现折扣。另据彭博社报道，此前宣布不会出售股票的Uber前CEO卡兰尼克也准备以大约14亿美元的价格出售自己所持Uber股票的29%给买家，这让业界感到意外。

投资人的担忧中不乏对Uber技术领先性的质疑。有数据显示，Uber的无人驾驶车辆在测试的过程中，每行驶1英里就需要驾驶员接管一次，而Waymo平均要5128英里才需要接管一次。“Uber及Tesla的准备，远不及Waymo等领先群体，这是不证可知的。”关注自动驾驶领域的业内专家称。

另一方面，作为自动驾驶软件解决方案提供者，Uber和Google一样，都需要汽车厂商的支持。但Uber在2016年沃尔沃建立合作时，一定不会想到，当它的自动驾驶车辆“犯下大错”时，沃尔沃会如此快的撇清关系。“我们与Uber的合作只是向其提供XC90基础车型，车上搭载的自动驾驶技术是Uber自主研发的。”事故发生后，沃尔沃相关负责人第一时间表示。

2016年8月，Uber与沃尔沃签署了“联合开发自动驾驶汽车与技术”，并在2017年8月下单14亿美元订购了2.4万辆沃尔沃XC90s组建无人驾驶车队。沃尔沃的做法虽然颇具争议，但也真实的反映了在自动驾驶上，整车公司与科技及运营公司之间并不稳固的合作关系。

这并不难理解，就在今年初，沃尔沃已交付了第一批具有第四级完全自动驾驶技术的沃尔沃XC90豪华SUV到普通人手中，宣布启动全球首个真人自动驾驶测试项目，沃尔沃显然不希望Uber的严重交通事故影响到对其自动驾驶技术的信任。

滴滴的“不甘落后”

与Uber一样，称霸中国的打车软件滴滴出行也正处于转型的焦虑期中。尽管已经历了四年的发展，但滴滴出行并没有在业务上构成一个有效的盈利模式——在这几年时间中，滴滴尝试了开展线上卖车，建立自己的车队等转向重资产的模式，但随着对手的增加，滴滴在打车业务上已经“四面楚歌”。

滴滴目前的对手除了包括首汽租车、神州出行等老对手外，在去年新增加了嘀嗒拼车。这家新建立的公司，正以悄然蔓延的速度抢食滴滴最初崛起时所依靠的群体——出租车司机。在北京，出租车司机会非常主动向乘客推荐嘀嗒拼车。在司机们看来，滴滴将主要的叫车订单以技术手段导向自己的快车业务和滴滴专车。在快车业务板块，滴滴每一单能够获得27%左右的提成，而专车则更高。

今年，专注于外卖的美团开始进入打车市场，并在上海已经正式开展业务，作为回击，滴滴选择了上线外卖业务——尽管这在外界看来是一个不是很明智的做法。但美团出人意料的在上海获得了不错的开场，这对滴滴也是一个不小的打击。而3月28日，高德地图也推出了自己的顺风车业务，成为另外一个在打车领域布局的企业，当然中国另一家地图上百度早就推出了打车业务。

和Uber一样，滴滴带来出行革命的同时，也随时存在“被颠覆”的风险。为了避免这种被取代的结果发生，滴滴同样很早就开始在AI和自动驾驶方面布局。从公开消息来看，滴滴认为，电动化、共享化和无人化是未来的趋势，其业务也正是按照这几个板块布局。2017年底，在滴滴获得新一轮40亿美元融资过程中，其抛出了“100辆自营电动车”计划。该计划包含两大目的：一是自测电动充电网络；另一大目的是无人驾驶。

更早之前，滴滴在国外参与投资的全美出行平台Lyft，也在和通用、Waymo、Drive.ai一起，试图完成“造车车厂+出行平台+自动驾驶系统”的生态拼图，而且最快在2018上半年，湾区就会开启呼叫无人出租的试水。2017年3月，滴滴的硅谷研究院也在苹果公司附近安营扎寨，这个研究院的目标就是自动驾驶。

另外，有媒体报道称，滴滴已经收购了一家硅谷自动驾驶初创公司。不过报道中并没有透露公司名称。此外，滴滴还试图收购两家硅谷的无人车公司，但都没有得偿所愿。这两家公司，都是从谷歌无人驾驶项目中离职的技术大牛所创立的。

今年1月26日，滴滴于北京宣布成立AI Labs（人工智能实验室），由滴滴副总裁叶杰平教授亲自领军，目前团队已有逾200位从事AI前沿技术研发的科学家和工程师，预计今年规模将进一步提升。2月，滴滴在接受外媒采访时候表示，自己在美国和中国的三个城市进行自动驾驶汽车测试，目的是为了明年初推出完全自主的车队服务。滴滴为试驾汽车设计了软件部分，硬件部分则是通过与汽车制造商、供应商进行合作。

滴滴和Uber走在了殊途同归的路上。而最新消息称，软银集团董事长孙正义正在促成Uber和滴滴的全球平台合并。2017年7月，在Uber管理层处于混乱时，软银曾考虑过对U-ber进行投资，但未能成行。目前，软银是滴滴出行的股东，滴滴已在2016年收购了Uber中国业务。在业界提醒滴滴应以Uber为鉴时，孙正义此举是为了挽救Uber，还是将两个同样在自动驾驶上野心蓬勃的冒险家送上新的快车道？无论出于什么目的，都需要等待决定Uber命运的事故调查及法律裁决结果出来。