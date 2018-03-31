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特斯拉：加州车祸发生时汽车启用了Autopilot

特斯拉：加州车祸发生时汽车启用了Autopilot
2018年03月31日 11:39 新浪科技
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特斯拉加州车祸特斯拉加州车祸

　　新浪科技讯 北京时间3月31日上午消息，特斯拉证实，3月23日一辆Model X汽车在加州山景城发生车祸，当时汽车启用了Autopilot。美国当地时间周五晚上，特斯拉在网上发表声明解释此事。在此之前，《水星报》（Mercury News）报道说受害者在死之前曾经向特斯拉抱怨过几次，说汽车的Autopilot技术有问题。

　　恢复事故记录后，特斯拉证实当时Autopilot处于打开状态，自适应巡航控制系统将距离设为最小。特斯拉还说，事发时苹果工程师的手离开了方向盘，系统提醒他重新掌控汽车，但他没有反应。

　　声明称：“在驾驶的最初阶段，系统几次向司机发送视觉和音频警示信息，提醒他用手操纵汽车，但在撞车发生前的6秒内，司机的手并没有放在方向盘上。司机有大约5秒的响应时间和150米的无障碍视线，可以看到混凝土分隔物，上面有冲撞衰减设施，不过汽车提供的记录显示，司机没有采取任何行动。”

　　为什么车祸如此严重呢？特斯拉解释说，在车祸发生之前缓冲设施已经撞坏，没有更换。声明称：“在任何其它的碰撞中，我们没有看到过Model X出现如此严重的损伤。”这一说法本周早些时候特斯拉已经说过。

　　特斯拉还承认Autopilot是不完美的系统，但是它坚称自己的系统比其它系统更好。声明称：“特斯拉Autopilot不能阻止所有事故，但是防范标准的事故是可能的，它让事故发生的概率降低。很明显，Autopilot让这个世界变得更安全，无论是车中乘客司机，还是行人骑自行车的人，都更安全。对于那些没有发生的事故，没有谁知道，大家只知道发生的事故。因为相信Autopilot降低了安全性（当然这是错误的），不使用Autopilot，后果可能是极为严重的。全球每年有125万人因为车祸丧生。如果按照特斯拉目前的安全等级来计算，每年可以拯救90万人。我们认为，自动驾驶汽车（autonomous cars）比非自动驾驶汽车安全10倍。”(星海)

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