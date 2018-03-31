过度自动化正在毁掉特斯拉 华尔街集体看空

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来源：界面新闻 张一诺

特斯拉已经经历了噩梦般的一个月。

3月份的最后一个交易日，美东时间3月29日，特斯拉收于266.13美元。

从2月26日的小高点到3月29日，特斯拉股价下跌了25.54%，3月跌幅达22.42%，这是该公司自2010年首次公开上市以来最糟糕的一个月。

美东时间3月29日（本周四）盘后，又一个坏消息雪上加霜。

特斯拉以动力转向部件存在安全隐患为由，宣布召回2016年4月前生产的Model S，数量达12.3万辆。当日特斯拉宣布抽调Model X工人努力实现Model 3生产目标，股价终于止跌盘中股价一度涨破4%，最终收涨3.24%。而上述召回消息一出，股价再度下挫，盘后下跌超过3%。

知名对冲基金经理约翰?汤普森（John Thompson）的“致命预言”和穆迪公司下调评级对特斯拉股价产生了不可小觑的影响。

约翰·汤普森是Vilas资本管理公司的首席投资官，华尔街为数不多跑赢大盘的对冲基金经理名单中就有他。他管理的基金正在大举做空特斯拉的股票。

约翰·汤普森认为，特斯拉将会在未来3到6个月之间倒闭，并且列出了6大原因。

1、特斯拉无法及时交付Model 3车型；2、市场对于Model S和Model X的需求正在下降；3、公司的估值太过极端（暗示估值过高）；4、特斯拉的债券定位已经被定为CCC，所以不少供货商要求特斯拉先款后货，这加重了特斯拉的资金压力；5、市场最近对于特斯拉的兴趣正在下降；6、我们怀疑特斯拉存在财务欺诈行为，并且最近特斯拉的两大财务高管接连离职。

评级机构穆迪下调了特斯拉的信用评级。将特斯拉的公司评级从B2下调至B3，较“投资级”低6个级别，并给出了“负面”的未来展望。特斯拉去年8月发行的18亿美元高级无担保债券的评级从B3下调至Caa1，成为“垃圾级”。

穆迪认为，特斯拉烧钱现象严重，未能达到产量目标，并可能很快进行超过20亿美元的融资。按目前的烧钱速度，特斯拉的账面资金只够再烧3个月。

这些担忧得到了摩根士丹利的呼应。摩根士丹利最近在一份报告中强调，如果该公司想以诱人的价格筹集资金，就必须加快Model 3生产。

对特斯拉失望的并不止这几家，3月中旬，高盛和大空头吉姆·查诺斯也都发表了对特斯拉的看空观点。

3月19日，高盛分析师大卫?坦伯瑞诺（David Tamberrino）预计Model 3电动汽车的交付速度将远低于预期，因此重申他对特斯拉股票的卖出评级，并坚持认为未来6个月特斯拉目标股价为205美元。

3月18日，因做空安然公司而一战成名的大空头吉姆·查诺斯（Jim Chanos）表示特斯拉的股票“毫无价值”。而吉姆·查诺斯早在2017年5月就首次披露了在特斯拉的空头头寸。

在特斯拉提交给美国证券交易委员会的最新报告中显示，公司的前十大股东当中，有3位股东都在3月份抛售了公司股票。

3月份的上旬，特斯拉被高管不断离职的消息所困扰。

特斯拉公司于3月7日提交的SEC文件显示，该公司首席会计官埃里克·布兰德里兹（Eric Branderiz）已经离职，监管文件被披露这一消息后，特斯拉股价一度下跌约1.9%。

短短一周之内，公司首席会计官埃里克·布兰德里兹（Eric Branderiz）和财务主管兼财务副总裁苏珊·瑞波（Susan Repo）的离职也暴露出特斯拉可能正经历前所未有的“危机”，华尔街的看空似乎并不是空穴来风。

券商Bernstein认为，过去的一个月特斯拉股价下跌，表面上看是由于对Model 3生产方面的担忧，事实上特斯拉很难解决所有领域的问题，原因之一就是他们的全面自动化。其他汽车公司也曾试过这样做，包括菲亚特和大众汽车，但都以失败告终。

“过度自动化正在毁掉特斯拉。”他说。