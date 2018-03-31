SpaceX成功发射猎鹰9号火箭，但回收整流罩再次失败

DoNews3月31日消息 （记者 费倩文）美国当地时间3月30日晚间，SpaceX发射了另一枚火箭，将10颗通讯卫星送入轨道。此次发射本身进行得很顺利，但在发射后，火箭整流罩在“高速飞行”状态下坠入海中。

此次任务名为Iridium-5，是8次发射任务中的第五次，SpaceX要在几个月的时间内将66颗卫星（外加9个备件）送入轨道。

不过，SpaceX未能使用快艇“史蒂文先生”（Mr。 Steven）回收火箭顶部的整流罩，这是SpaceX第二次尝试回收整流罩失败。今年2月22日，在猎鹰9号从范登堡空军基地发射后，SpaceX CEO埃隆·马斯克（Elon Musk?）发布推文称，“回收船未能捕捉到整流罩，相差几百米，但整流罩完全坠入海中。”

在此次再次回收失败后，马斯克发布推文解释称：“使用GPS导航的整流罩翼伞发生扭曲，导致整流罩急速溅落在水中。未来几周将通过直升机跌落测试来解决这个问题。” SpaceX快艇后面有一个用来捕捉整流罩的大网。马斯克曾表示，如果使用稍大一些的降落伞，降低整流罩的降落速度，那么应该就能抓到它。

SpaceX在发射前已宣布，此次不会尝试回收一级火箭。SpaceX即将推出Block 5型猎鹰9号火箭，所以不必再回收这一枚。SpaceX这次使用的是一枚二手火箭，后者曾在2017年10月的Iridium 3发射任务中使用过。（完）