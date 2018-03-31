韩媒：李在镕下个月回归三星 暂时不会公开露面

新浪科技讯 北京时间3月31日上午消息，韩国媒体援引消息人士的话称，三星副董事长、法定继承人李在镕下个月将会回归公司，重新履行职责。

因为腐败和受贿，李在镕入狱近一年，释放之后近2个月才有消息说李在镕要回归三星。

2015年，三星通过行贿让两家子公司合并，此事导致李在镕入狱，最开始时法院判处李在镕入狱5年；但在2月初时所有指控都被撤销，因为首尔高等法院不同意最初的裁定，它认为得出这一结论缺乏充分证据。

李在镕是三星创始人李秉哲（Lee Byung-chul）的孙子，目前他人在海外，下个月就会结束出差，回到三星。3月22日，李在镕离开韩国。据说李在镕将会游历欧洲，可能还会访问北美，并前往一些亚洲国家，然后回到韩国。

几天前，法国总统宣布消息说三星将会在法国投资建立一个AI中心，不知道李在镕会不会在法国停留。知情人士相信，李在镕极可能会与一些大型科技企业的高管们会谈，还可能会讨论增长机会，畅谈最近的全球经济形势。

来自首尔OEM的高管说，近期之内李在镕不会公开露面，他会一边管理公司，一边保持低调的姿态。人们相信，坐牢之时，李在镕也在幕后管理公司，至少从一定程度上参与了管理。李在镕回归之后，三星会继续向各个产业积极投资；2016年年末李在镕被捕之前，三星曾投资80亿美元收购哈曼，这是三星在海外发起的最大收购交易。(星海)