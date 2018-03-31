新浪科技> 业界 > 正文

卸 “贾”之后，孙宏斌依旧危机四伏

卸 “贾”之后，孙宏斌依旧危机四伏
2018年03月31日 09:35 虎嗅APP
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　2018年3月29日，融创中国（1918.HK）发布的2017年财报显示：营收658.7亿元、同比增长86.4%；合同销售金额3620亿元，同比增和140.3%；净利润116.64亿，同比增长297%。

　　靓丽财报发布后，融创中国股价跌幅一度达4%，随后逐渐翻红，但走势疲软，至收盘时涨幅为1.15%，市值1335亿港元（折合1068亿人民币），静态市盈率约9.2倍。

　　销售收入如“镜花水月”

　　2018年1月5日，融创中国发布公告称2017年实现合约销售收入3620亿，新闻稿称“行业排名升到第四”。

　　2017财年融创营收仅为659亿。其中，房产销售收入597.5亿，相当于合约销售收入的17%。而万科、恒大房产销售收入分别相当于合约销售收入的44%和60%。

　　虎嗅《财报透露的真相》专栏文章《融创“千亿地产商”内幕》指出：“由于融创采取了联营/合营模式，大部分“合同销售金额”根本没有流入融创，而是滞留在联营/合营公司！” 

　　联营模式下，融创持股不足50%，不当家、不做主； 合营模式下，融创持股超过50%，但也是“当家不做主”。

　　2017年，联营/合营企业销售收入1404.7亿元（不包括乐视系公司），相当于融创的213%。融创只按持股比例“享有”1003.6亿“销售权益金额”。然并卵，融创财报只能将“亲自”完成的597.5亿确认为营收。

2017年销售收入3620亿，2018年目标4500亿，乍听财大气粗，细看却是镜花水月。2017年销售收入3620亿，2018年目标4500亿，乍听财大气粗，细看却是镜花水月。

　　联营/合营公司带来了什么？ 

　　尽管收入不能并表，体量庞大的联营/合营公司对融创财报的影响有三个方面：

　　最最重要的是拉高“合约销售金额”在乌合之众的簇拥之下，融创俨然成为一线房地产公司；#高兴就好#

　　其次是按权益法入账，填充资产，让融创资产看起来多。2017年，联营、合营公司在融创账面价值分别263亿和323亿，合计586亿、相当于净资产的97%。

　　最后是按权益法取得“或有”投资收益。2015年、2016年，融创按“权益法”从联营/合营公司分别获得16.9亿和13.6亿“经营溢利”。但2016年的资产收益率仅为3.9%，还不如存银行。

　　2017年， 合营/联营公司非常“活跃”，全年交付852.2万平米，较2016年增加436.7万平米。结果竟然赔了，让融创担了19.9亿亏损！

　　亏损来自联营公司，就是融创持股不到50%，不当家不做主的那种。2017年，联营公司让融创担了29.1亿亏损

　　综上所述，联营/合营公司“使命”是让“融创合约销售收入达3620亿，能否带来净利润、资产收益率高低，都没谱。

　　2017年融创完成597.5亿销售金额、净利润大涨297%，王健林功不可没。

　　2017年，融创物业交付总面积486万平米，其中万达文旅项目交付183万平米，占比37.6%。2017年“其它收益”达279.2亿。其中，万达文旅等被并购项目带来251.1亿“业务合并收益”。

　　融创2017年最大的麻烦是乐视：按持股比例分担乐视亏损44.8亿，除此之外融创还计提了99.8亿“投资减值拨备”及21亿关联方坏账损失。投资乐视带造成的损失共计165.6亿。那么多大佬只有孙宏斌跌进这个坑，值得反思。

　　老贾坑老孙160亿，老孙坑老王250亿，最终融创多赚87亿，2017年净利润同比增长297%。

　　被老贾坑，因为老孙道行不够；割老王肉，却并非因为老孙本领高强。

　　说到底，“行业排名第四”的融创不过是外强中干的花架子。

　　融创的三种资产负债

　　资产负债率（期末负债总额除以资产总额的百分比）最平实，净资产负债率（负债总额与净资产的比值）相当于“用放大镜看风险”。

　　融创喜欢用的是资产负债比率（以总贷款金额减账面现金、再减去受限制现金当分子，以总资产当分母，得到的比值）。分子小得不能再小，分母大得不能再大，这个比值有很大“麻痹效用”。

　　比如某公司总资产1亿，所有者权益1250万，负债8750万，其中银行贷款4000万，应付帐款2000万。此外还有5000万资本承担（就是未来必须花出去的钱）。资产负债率87.5%，净资产负债率700%。假如账上有3000万现金，但2000万被银行冻结看得见用不了。财务状况如此岌岌可危，资产负债比率却只有10%，真令人“轻松愉快”。

　　但不由分说从4000万贷款（注意不是总负债）中减掉3000万现金是几个意思？谁告诉你3000万现金只用于还贷，2000万应付账款不管？或许一笔500万的工程款不交马上就要停工，或许某家供应商为索要1000万货款已经到法院立案。

　　下面看看融创的三个负债率：

　　截至2017年末，融创总资产、总负债分别为6231亿和5625亿，资产负债率为90.3%。

2017年末，融创总负债5625亿、净资产606.4亿，净资产负债率927.6%！2017年末，融创总负债5625亿、净资产606.4亿，净资产负债率927.6%！

　　2013年~2017年间，融创净资产平均复合增长率为35%，总负债平均复合增长率63.3%。其中2017年，净资产、总负债同比增幅分别为71%和118%。

　　最后看融创的最爱——资产负债比率。截至2017年末，融创借贷总额2192.7亿、现金684.3亿、受限制现金282.9亿，负债净额1225亿，相当于总负债的21.8%（另外八成负债难道与融创无关？）。把5624.6亿总负债“替换”为1225亿“净负债”，再用6231亿总资产一除，资产负债比率19.7%。

　　2017年，融创资产负债率90.3%，净资产负债率928%，资产负债比率是19.7%。

　　从上图可以看到，2014年“资产负债比率”才8%、2015年13%、2016年14.7%、2017年19.7%，越涨越凶怎么办？于是融创2017年报拿12月31日的19.7%和6月30号的21%比，以示下降了1.3个百分点。年报财务数据一般都是跨年比较，年初和年末比也没问题，拿年末数据和年中比有些不择手段了。

　　诛心而论，披露资产负债比率就是为误导投资者，掩盖债务风险。这个比率在逻辑上有些牵强，账面现金总额低于贷款总额的数值是一个缺口，用流动资产净值做分母还有些道理。除以总资产，得出不到20%的比值，是想说明“资产雄厚？但九成资产是借来的，谈何“雄厚”？

　　未来三年融创“危机四伏”

　　3月29日，孙宏斌在业绩发布会上谈笑风生，但心里明白融创面临着什么。

　　1）数据“暴动”

　　如果说资产负债率比较抽象，一个个暴涨的具体金额则令人心惊。

　　例如2017年末融创短期借贷达787亿，同比增长141%。长期借贷高达1410亿，但增幅只有24.6%。

　　一方面说明金融机构对融创的支持，同时也说明他们的谨慎。长期、相对低息的贷款不好拿，融创越来越依赖短期、高息借贷度日。

　　发展中物业达2720亿，同比增长154%，即使项目进度已达60%，融创还要投1000多亿才能建成，否则就会出现烂尾。

　　客户预付（从2017年开始融创将之称为“合约负债”），这个负债与发展中物业是联动的。如果楼盘烂尾，买预售房的消费者就有麻烦了。

　　2017年利息开支高达111亿，同比增长166.5%。令人称奇的是，融创将其中57.5亿“资本化”了！

　　炒房者和开发商不是不可以把贷款利息资本化，前提是房价一定涨，搞开发一定赚。

　　对开发商来说，贷款买地、建设的物业出售时，被资本化的利息应当核销。所以，2017年被资本化的57.5亿利息会对以往后若干年的净利润有负面影响。这种只顾今年报表好看，哪怕明年“洪水滔天”的做派与贾跃亭倒是有几分相似。

　　2）万达文旅项目的不确定性

　　13个文旅项目，意向投资金额5500亿，总建筑面积5900万平米，其中可售4970万平米。据摩根士丹利粗略计算销售收入将达7700亿，净利润率为15%至20%，即1155亿到1540亿！

　　获得7700亿销售收入的前提是先投入5550亿，虽然可以采取“滚动”的方式，一边卖房一边盖房。但一贯激进的孙宏斌早把融创资金链绷得不能再紧，5550亿的“稻草”压下来，能挺住吗？

　　融创有没有万达的实力和雄心，是项目所在地政府异常关心的问题。

　　以济南万达城为例，市政府按2800元/平米把大片土地（周边二手房价1.5万/平米）卖给万达之前，曾对万达资金实力、运营管理能力进行过考查。而且王健林承诺投入630亿，除了住宅，还要建万达茂、修主题公园，把项目所在地建成济南的文旅新区，拉动当地的GDP、改善投资环境。

　　人家看上的是王健林，不说排斥孙宏斌，于情于理也要听其言、观其行吧。

　　孙宏斌是怎么做的呢？

　　2017年6月万达拿到一期土地。融创7月与万达签约，12月就开始“全款预售”，单价为1.45万/平米，但很快被叫停。吃相不雅观，不免让人产生套了现就跑的联想。

　　据说济南市政府对继续以超低价向融创提供土地产生顾虑。王健林还跑到济南向当地政府做了解释和承诺，“售后服务”还不错，问题是管用吗？

　　另外，西双版纳万达城被融创接手后状况并不乐观，湿地萎缩、林木破败、路灯时常不亮（怀疑是不是欠了电费）、自来水压力不足……

　　总之，从万达“抢来”的13个文旅项目能否圆满完成存在很大不确定性。#桃子不是那么好摘的#

　　孙宏斌再创业时，房地产行业野蛮生长的“红利期”已过，巨头们已完成原始累积，行业格局呈现某种固化。融创蒙眼狂奔，销售金额超过一个又一个强手冲至第四，堪称奇迹。不过也谈不到模式创新、技术创新，胆大、执行力强而已。

　　“行业排名第四”的融创中国危机四伏，假如挺不过去，孙宏斌说不定会象贾跃亭那样“黄鹤一去不复返”。对美国，老孙比老贾熟！

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有