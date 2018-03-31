Telegram ICO融资17亿美元创最高纪录 未来或募更多

来源：华尔街见闻

在数字货币跌得最惨的今年一季度，有“区块链版微信”之称Telegram创造了ICO融资最高纪录。

最新公布的递交美国证监会（SEC）文件显示，继今年1月29日至2月13日完成第一轮ICO融资后，加密即时通讯应用Telegram始于3月14日的第二轮ICO融资又募得8.5亿美元，合计融资达到17亿美元。

文件还显示，参与第二轮融资的最低投资门槛为100万美元，不论是否合格投资者，共有94位投资者参与。Telegram暗示可能还会有融资，因为文件提到：“可能寻求一次或更多次后续发行。”

Telegram将利用融资打造名为Telegram Open Network （TON）的区块链网络，Telegram的2亿用户将可以在该网络用其发行的数字货币Gram购买服务。

值得一提的是，Telegram3月进行ICO融资正逢数字货币遭遇新一轮下跌时。华尔街见闻此前提到，本月末比特币跌破7000美元，一季度成为比特币和全体数字货币表现最差的一个季度。

彭博报道提到，投资数字货币和ICO的邓普顿新兴市场基金驻俄罗斯的前高管Gennady Zhilyaev评论认为，考虑到近几周比特币下跌，投资者对加密货币资产更谨慎，Telegram无疑是成功的。

金融博客Zerohedge则是认为，考虑到日本监管机构近期打压币安这样堪称ICO代币天堂的加密货币交易所，Telegram的ICO相当成功。

华尔街见闻此前提到，3月22日，日本金融厅以币安没有在日本注册，或给投资者带来损失为由，计划根据经修订的基金结算法向该公司发出警告，要求其停止在日本营业。

而且3月还陆续传出美国监管机构调查数字货币领域的消息。

3月上旬，SEC的市场、交易与执法部门发布公告，提醒投资者注意数字化资产交易使用的非法平台，暗示SEC对此类交易平台的监管行动趋严。

3月16日，SEC的执法部门联席主管Stephanie Avakian称，已经在加密数字货币领域展开“数十项”调查，ICO已经在最近数月面临越来越多的审查，SEC对加密数字货币领域的关注度非常高。

3月22日，华尔街日报消息称，SEC正在准备审查多达100个专注于数字货币的对冲基金。

美国时间3月30日，财富报道称，SEC拒绝就Telegram ICO置评。