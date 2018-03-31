新浪科技> 业界 > 正文

Telegram ICO融资17亿美元创最高纪录 未来或募更多

Telegram ICO融资17亿美元创最高纪录 未来或募更多
2018年03月31日 07:54 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

       来源：华尔街见闻

　　在数字货币跌得最惨的今年一季度，有“区块链版微信”之称Telegram创造了ICO融资最高纪录。

　　最新公布的递交美国证监会（SEC）文件显示，继今年1月29日至2月13日完成第一轮ICO融资后，加密即时通讯应用Telegram始于3月14日的第二轮ICO融资又募得8.5亿美元，合计融资达到17亿美元。

　　文件还显示，参与第二轮融资的最低投资门槛为100万美元，不论是否合格投资者，共有94位投资者参与。Telegram暗示可能还会有融资，因为文件提到：“可能寻求一次或更多次后续发行。”

　　Telegram将利用融资打造名为Telegram Open Network （TON）的区块链网络，Telegram的2亿用户将可以在该网络用其发行的数字货币Gram购买服务。

　　值得一提的是，Telegram3月进行ICO融资正逢数字货币遭遇新一轮下跌时。华尔街见闻此前提到，本月末比特币跌破7000美元，一季度成为比特币和全体数字货币表现最差的一个季度。

　　彭博报道提到，投资数字货币和ICO的邓普顿新兴市场基金驻俄罗斯的前高管Gennady Zhilyaev评论认为，考虑到近几周比特币下跌，投资者对加密货币资产更谨慎，Telegram无疑是成功的。

　　金融博客Zerohedge则是认为，考虑到日本监管机构近期打压币安这样堪称ICO代币天堂的加密货币交易所，Telegram的ICO相当成功。

　　华尔街见闻此前提到，3月22日，日本金融厅以币安没有在日本注册，或给投资者带来损失为由，计划根据经修订的基金结算法向该公司发出警告，要求其停止在日本营业。

　　而且3月还陆续传出美国监管机构调查数字货币领域的消息。

　　3月上旬，SEC的市场、交易与执法部门发布公告，提醒投资者注意数字化资产交易使用的非法平台，暗示SEC对此类交易平台的监管行动趋严。

　　3月16日，SEC的执法部门联席主管Stephanie Avakian称，已经在加密数字货币领域展开“数十项”调查，ICO已经在最近数月面临越来越多的审查，SEC对加密数字货币领域的关注度非常高。

　　3月22日，华尔街日报消息称，SEC正在准备审查多达100个专注于数字货币的对冲基金。

　　美国时间3月30日，财富报道称，SEC拒绝就Telegram ICO置评。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有