美的去年营收2419亿机器人占11% 布局工业互联网待考

新浪财经讯 3月30日消息，美的集团今日发布2017年业绩。2017年实现营业总收入为2419.19亿，增长51.35%；净利润186.11亿，增长17.33%；归母净利润172.84亿，增长17.70%。

截止2017年末，美的净资产收益率25.9%，每股收益2.66元。公司2017年利润分配预案为每10股派现12元，分红总额79亿，占归母净利润比例45.7%。此外，证金持股比例由去年三季度末的3.05%上升至2017年末的3.39%，引起关注。

资产方面，截止2017年末美的总资产2481亿元，其中应收账款175.3亿元，占总资产比例7.06%，较上年减少0.83%；存货294.4亿元，占总资产比例11.87%，较上年增长2.71%；短期借款25.8亿元，长期借款329.9亿元。

总市值超3500亿元 机器人营收270亿占比11%

此前通过大规模并购日本东芝白电、德国库卡、意大利中央空调企业Clivet、以色列高创等公司，美的从一家传统家电巨头转向消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统、智能供应链（物流）的科技集团。

业务领域具体包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心的消费电器业务；以家用空调、中央空调、供暖及通风系统为核心的暖通空调业务；以库卡集团、安川机器人合资公司等为核心的机器人及自动化系统业务；以安得智联为集成解决方案服务平台的智能供应链业务。

近期美的市值增长迅速，今年3月一度突破4000亿元大关。截至今日收盘，最新总市值约为3585.6亿元，与2013年9月整体上市之初相比，不到五年间增长超五倍。

财报显示，2017年美的主要业务板块中，消费电器987.5亿元，占比41.02%；暖通空调营收953.5亿元，占比39.61%；机器人及自动化系统营收270.4亿元，占比11.23%。

谈及对四大业务的业绩目标，美的集团CIO张小懿近期曾对新浪财经表示，“对于未来我们没有一个非常具体的比例目标，但是我们都会齐头并进，这四个领域都要大力发展。新的领域像机器人，我们希望能发展得更快一些，能够更加快速地成长。”

美的布局工业互联网 建立家电业最大人工智能团队

美的集团在今年AWE（中国家电及消费电子博览会）期间发布“人机新世代”战略，宣布要以数字化和人工智能为驱动，打造美的版的工业互联网。

据了解，美的每年投入近1亿人民币，建立了家电行业中规模最大的人工智能团队，研究如何最大限度地消除人机交互之间多余的载体。

张小懿在发布会上提到，“真正的工业互联网，必须打通了研发端、生产设备端、供应链端、业务端、物流端和用户端，才能真正做到“零”库存生产、100%物流追踪管理和“单”个起订的C2M定制，美的的工业互联网已经具备了这样的基础。”

据美的方面介绍，美的现有的云平台解决方案可以支持在全球40多个基地生产和运作1万多种产品，能够为多层加工、复杂加工提供解决方案。同时，美的旗下独立公司美云智数向其他行业和公司输出产品与解决方案，包括长安汽车、电动工具厂商宝时得、永辉超市等。

业内观点指出，工业互联网虽然热门，但从制造商转型到解决方案的提供商，需要长期的布局，如德国西门子公司的转型之路就整整走了十年，美的布局工业互联网的效果有待时间检验。（新浪财经 王茜）