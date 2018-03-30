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政府企业联动 将是共享单车管理导向精细化有效途径

政府企业联动 将是共享单车管理导向精细化有效途径
2018年03月30日 12:09 新华网
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　　近年来中国最低碳环保的新业态是什么？答案非“共享单车”莫属。这款跻身中国“新四大发明”之一的、加载了“互联网+”属性的绿色出行工具，切实改变了中国人的出行。

　　交通运输部有官员前不久曾透露，截至2018年2月，已有77家共享单车企业投入了2300万辆共享单车，累计运送了170亿人次，最高日达到7000万人次。不止方便了公众出行，共享单车还有不少溢出效应。根据《2017年共享单车经济社会影响力报告》，2017年共享单车的发展减少了161亿的交通拥堵成本，创造的社会价值包括产业带来的联动价值达到2000多亿。

　　市场会“用脚投票”，也正因共享单车用互联网解决了“最后一公里”出行难题，正外部性明显，截至2017年底，共享单车用户在网民中的渗透率已高达41%，这足以称得上准“国民级应用”。

　　但共享单车“遍地开花”带来的，不只是社会便利和技术红利，还有痛点和难题：“高速发展”的另一面是“粗放式发展”，这里的“粗放”，体现在很多方面，如无序投放、押金难退、车辆随意停放、运维效率低下等，这些对政府有关部门而言，无不是给公共管理抛出的新难题。

　　比如，共享单车的短期过量投放，就给城市公共空间带来较大的承载压力，也给城市政府部门带来了巨大的管理压力。在部分区域，车辆分布密度远超实际需求，这也导致局域交通淤塞。

　　比如，资金监管匮乏下的押金难退，则会侵害用户权益，导致社会纠纷集中迸发。中消协发布的《2017年全国消协组织受理投诉情况统计分析》显示，关于部分共享单车企业因无偿付能力不能及时退还押金的消费投诉，位居去年消费者投诉热点首位。

　　比如，共享单车随意停放，致使很多单车挤占地铁等公共出入口、人行道、盲道、非机动车道等；对用户行为的缺乏监控，也让少数使用者能肆意破坏、违规骑行，还动辄变“共享”为“私有”。而运维又跟不上，这也导致乱停放现象的屡见不鲜和车辆损坏率的居高不下。

　　为了促进共享单车行业的规范化发展，2017年交通运输部等10部门《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，很多城市也出台了共享单车新政。为治理共享单车乱停放现象，不少地方也采取了设电子围栏、智能停车点，在地铁口开辟高峰期“中转站”并聘请停车“管家”等措施。

　　但在共享单车前期规模扩张几乎已到顶，致使这些问题“面广线长”的情况下，必须正视，现有的管理“政策包”和治理“工具箱”，仍难以解决共享单车领域出现的这种种难题。

　　在此情境下，要将共享单车管理导向精细化，也让监管跟上“下半场”发展态势，进而更好地治理乱象，政府部门不妨更多地“向市场要解题思路”，或者多向企业“借点子”。

　　要知道，企业的发展，也是个解决发展中出现的问题的过程。企业在“问题导向”下提出的很多发展升级策略，也跟公共治理破题需要之间高度吻合。

　　拿共享单车行业的领头羊ofo为例，ofo刚完成了8.66亿美元融资，还已迈向“由高速发展走向高质量发展”的新阶段。而追求高效高质量发展，不可避免地要从重视“增量”转向重视“存量”，要从扩大规模转向更注重结构优化。ofo为此提出了不少技术和管理模式的创新，这些创新足以为共享单车管理提供借鉴。

　　具体而言，针对哪个地方需要多少单车，怎样确保单车精准投放，ofo就推出了目前全球范围内最大的共享出行大数据平台——奇点人工智能大数据平台，该平台储藏了关于人、车、地理位置三要素的海量信息。而依托奇点大数据平台研发首创的车辆精细化运营大数据模型，则可根据各城市的经济、人口、交通、地理、气候、文化、互联网信息化等综合环境的多项科学指标，精确计算出每个城市真正需要多少辆共享单车，以达到最佳出行供需平衡点。

　　ofo可以利用该技术手段实现“增效”，政府部门则能用其提升监管水平。实质上，ofo今年1月发布奇点城市慢行交通大数据平台，并将ofo人工智能大数据系统中单车数量、轨迹、热力潮汐图分析等详尽信息对政府主管部门开放后，这其实也为政府科学管理提供了“智能化接口”。像该平台拥有的车辆实时监管、车辆淤积自动管控、智能慢行交通规划等功能，就能协同政府对乱停车、单车致堵等问题进行更合理、更高效的规范管理。

　　非但如此，ofo首创的信用免押金模式、“网格化管理”运维模式，还有能对共享单车“全生命周期”监控的ofo引擎工具，都给公共治理提供“用创新破解难题”的“企业样本”。针对共享单车行业的公共治理，完全可以利用这些智能平台和“高能”技术的赋能契机，实现“系统升级”。而过量投放、押金难退、乱停车等问题，也有望迎刃而解；而城市交通规划、路网监控和运行调度等方面的管理水平，也能顺势得以提升。

　　共享单车企业由“短途出行服务的提供者”向“社会效率提升者”转变，成为公共管理智能化水平的提升机遇，这不是偶然，而恰恰说明了市场与政府间的微妙关系：负责任的市场主体，总能为市场中出现的许多问题提供解决思路，政府监管也该多吸纳企业智慧，用市场创新“校准”很多监管指针的尺度幅度。

　　鉴于此，公共治理既要肯借力企业的技术、模式创新，也要多助力企业的创新。本质上，政府企业联动，将领先企业的技术创新嵌入监管脉络，也以开明开放的监管去反哺整个行业，才是共享单车最优管理模式。

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