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传中投有意投资软银Vision Fund基金 结果尚未确定

传中投有意投资软银Vision Fund基金 结果尚未确定
2018年03月30日 10:41 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月30日上午消息，据美国科技媒体Recode援引知情人士消息称，中国最大主权财富基金——中国投资有限责任公司（简称“中投”）考虑对软银旗下Vision Fund巨无霸基金展开投资。

　　知情人士称，中投公司去年开始与Vision Fund洽谈投资事宜。中投手中大约拥有8000亿美元资金可供投资。而Vision Fund的体量达到1000亿美元，主要瞄准科技行业。

　　但知情人士对于双方谈判的严肃程度存在分歧。由于投资额尚未确定，所以很多人认为中投此时不太可能投资。中国仍有可能达成协议，允许软银与之共同投资，但软银可能因为考虑政治和监管风险，而不太愿意接受来自中国投资者的资金。

　　也有知情人士称，中投可能会和Vision Fund达成“共同投资”关系，也就是软银为中投介绍一些海外优质投资项目，而不收取管理费用，同时中投将向Vision Fund介绍一些中国国内的投资机会。

　　软银拒绝对此置评。中投也没有作出回应。

　　软银Vision Fund很看重中国市场。知情人士表示，他们去年还在寻找新的中国合作伙伴，帮助其对中国市场展开投资，目的是提升软银在中国的关系网络。(书聿)

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