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前FTC官员：Facebook违反协议将面临巨额罚款

前FTC官员：Facebook违反协议将面临巨额罚款
2018年03月30日 09:30 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月30日上午消息，2011年Facebook曾经签署协议，发誓要保护用户的个人信息，前FTC（联邦贸易委员会）官员认为，Facebook似乎违反了协议，它可能会面临巨额罚款。

　　官员们认为，如果发现Facebook违反之前的承诺，未能保护用户数据，一旦真的罚款，每天每违反一次最多可以罚款4万美元，受影响的用户很快可能就会增加到几百万名。

　　FTC消费者保护局前主管杰西卡·理奇（Jessica Rich）说：“如果非要让我打赌，我会说最终会发现Facebook违反规定。罚款金额可能会很高。”因为每给一位用户造成不利影响都可以视为违反一次协议。理奇说：“FTC不可能罚款几十亿美元，但是可以罚几亿美元。”

　　Cambridge Analytica到底是怎样从Facebook获取数据的，Facebook有没有违反之前的承诺，FTC正在调查。Facebook有没有误导用户，有没有违反欧洲与美国之间签署的数据输出监管协议，这也是调查的重点。

　　大卫·弗拉德克（ David Vladeck）是前FTC消费者保护局的主管，当年他领导的团队曾与Facebook签署协议，这份协约将约束Facebook近20年。弗拉德克认为在处理这件事情时FTC拥有很大的发挥空间。他说：“照我的看法，Facebook已经严重违反了FTC协议。这次违反后果将会很重要。”

　　理奇认为调查可能要一年时间。2015年，Cambridge Analytica向Facebook保证说，它收集的数据已经毁弃，当时Facebook的应对是不是足够有力？理奇认为这是调查的重点。虽然Cambridge Analytica承诺说数据已经毁弃，但并非所有数据都被删除，这点Facebook在3月17日的博客中解释过。理奇认为：“Facebook可能监管不力。”

　　弗拉德克预测FTC将会与Facebook签署协议，要求Facebook支付巨额金融民事罚款，还会签署新的和解协议，对Facebook收集信息进行更严格的限制。(星海）

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