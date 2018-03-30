苹果获得多项新专利：包括柔性电池和室内导航

新浪科技讯 北京时间3月30日早间消息，苹果公司刚刚获得了几项新专利，可以帮助外界了解该公司正在研发哪些项目，新专利涵盖的领域包括柔性电池、室内导航，以及在2D屏幕上生成3D效果。

柔性电池

这项专利有助于延长iPhone续航时间。这种柔性电池专利不仅可以更好地适应手机，但也可以根据iPhone内部的电池元件位置而变化。这种柔性电池会把电芯安放在柔性基底上，使得电池可以按照需要整体弯曲。

这种技术的部署方式非常值得关注。首先，它可以充分利用手机内部空间，从而提供额外电池续航能力。另外，还可以用于生产真正的柔性设备，根据需要变化形状。我们未来或许还会看到这项技术应用在传言中的柔性iPhone中。

室内导航

你有没有到达某个地方后，发现前门紧锁，但却不知道是否还有其他大门？这项专利就希望解决该问题。虽然谷歌地图和苹果地图目前仅限于街道层面，但他们也在努力开发室内地图，而苹果最新的专利表明，这其中甚至包含了某家企业的出入口信息。

该专利指出，可以通过很多方法收集定位信息——包括GPS、加速计、计步器等。

在屏幕上开发3D效果

虽然有传言称，苹果正在开发虚拟现实（VR）和增强现实（AR）手机，但该公司似乎还希望让用户可以直接在iPhone上看到3D效果。为了实现这个目标，这款手机会追踪用户的头部位置——这已经可以通过iPhone X的Face ID来实现。借助这些定位数据，这款手机可以改变手机上显示的内容，从而模拟3D效果。

开发3D效果有助于推动ARKit进入新的阶段。ARKit是苹果在AR领域的第一次尝试，开发者可以借此为iPhone开发AR应用。(书聿)