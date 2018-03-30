动力转向装置缺陷 特斯拉全球召回12.3万辆Model S

新浪科技讯 北京时间3月30日早间消息，特斯拉本周宣布，召回所有在2016年4月之前生产的Model S，对动力转向装置进行更换。本月，特斯拉股价创下自2010年12月以来最差的单月表现。

特斯拉表示，这个问题并未导致任何事故和人员受伤，且只影响Model S，而不影响Model X和Model 3。在全球范围内，此次召回影响约12.3万辆汽车。

特斯拉周四向受影响客户发送邮件称，该公司是主动进行的此次召回。特斯拉发现，“动力转向装置有可能遭到过度腐蚀”，尽管这只会发生在非常寒冷，尤其是道路上经常撒钙盐或镁盐的情况下。

特斯拉表示：“尽管如此，特斯拉计划为全球所有气候条件下的客户更换所有早期型号的动力转向装置，解决汽车未来可能被用于高腐蚀性环境的问题。”

本月，特斯拉正面临严重质疑。分析师和投资者怀疑，特斯拉或许没有能力量产Model 3车型。特斯拉电池工厂和组装工厂存在瓶颈，导致产能受限。此外外界担心，特斯拉可能需要筹集更多资金。本周二，穆迪下调特斯拉的信用评级至垃圾级。

特斯拉在纽约股市的股价本月下跌22%，创下自上市当年以来最大的单月跌幅。本周四，特斯拉股价上涨3.2%，收于266.13美元。

对于此次召回，特斯拉还表示：“特斯拉将与你取得联系，当你所在地区部件准备好时安排预约。”此次部件更换工作只需要约1小时时间。(邱越)