CA曾将FB泄密数据提供给特朗普国家安全顾问博尔顿

新浪科技讯 北京时间3月30日早间消息，英国议会披露的文件显示，Facebook数据泄密丑闻中至关重要的英国公司同意向一个政治行动委员会提供从数百万Facebook用户那里收集的数据，而这个政治行动委员会则是由美国总统特朗普刚刚任命的国家安全顾问约翰·博尔顿（John Bolton）创办的。

这些资料由Facebook数据泄密丑闻揭发者克里斯多夫·威利（Christopher Wylie）提供，他曾经在Cambridge Analytica及其关联公司SCL Elections任职，后者隶属于伦敦SCL Group。英国议会数字、文化、媒体和体育委员会周四公布了这批文件，其中包含120多页商业合同、电子邮件和法律意见。

这些内容表明，与Cambridge Analytica和SCL密切合作的加拿大公司Aggregate IQ曾经使用亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）的数据。科根是一名学者，他开发了一款旨在构建人们心理画像的应用，而其中部分数据取自Facebook。Facebook曾经表示，科根将其数据用于商业目的的做法违反了该公司的服务条款，但科根却辩称他成了此事的“替罪羊”。

Cambridge Analytica在周四的声明中表示，该公司并未在2016美国总统大选期间使用科根公司提供的Facebook数据。“我们为大选提供了投票、数据分析和数字营销。”他们在声明中说。该公司还表示，他们并没有使用科根所研究的人格剖析图。该公司称，他们的确使用数据来“识别‘可说服的’选民、他们投票的概率、他们关心的问题、他们最有可能捐助的人。”

在威利前往英国议会作证之后，Cambridge Analytica在声明中表示，他们从未向Aggregate IQ提供任何来自科根的Global Science Research公司的数据。

英国议会披露的电子邮件则显示，Cambridge Analytica的英国关联公司SCL Group曾经与Aggregate IQ展开沟通，商讨如何把科根的数据以及如何借此瞄准美国多州选民的模型，提供给博尔顿的政治行动委员会。

在一封包含已被停职的Cambridge Analytica CEO亚历山大·尼克斯（Alexander Nix）和Aggregate IQ创始人杰夫·斯尔维斯特（Jeff Silvester）的邮件中，他们二人讨论了如何利用科根的数据来创建目标选民群体的个性簇数据，涵盖新罕布什尔、阿肯色和北卡罗来纳三个州。

这两位高管还讨论了从另外一家调查公司获取科根的数据，以便将其与他掌握的Facebook数据结合起来。“这需要进行建模，以便在下周结束前瞄准选民，这样就能用来帮助随后一周推出的微观定位措施。”一名未具名的SCL员工在消息中写道。

英国议会披露的文件还显示，SCL Group在2013年11月与Aggregate IQ签订协议，同意向其支付最多20万美元服务费，其中包括“Facebook和社交媒体数据收集”。另外一份文件还显示，SCL向Aggregate IQ支付50万美元，开发一个可以用于瞄准美国选民的平台。(书聿)