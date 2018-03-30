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遏制假新闻 Facebook开始对照片视频真实性进行检查

遏制假新闻 Facebook开始对照片视频真实性进行检查
2018年03月30日 08:01 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月30日上午消息，Facebook本周四表示，平台已经开始对照片和视频进行“事实检查”，以求减少恶作剧、虚拟新闻的数量。

　　在Facebook平台上，被篡改的照片和视频越来越多，严重影响了平台的正常运行。Facebook产品经理特沙·莱昂斯（Tessa Lyons）在新闻发布会上说，本周三，“事实检查”工作首先从法国展开，新闻组织AFP向Facebook提供帮助，很快项目就会覆盖到更多国家，有更多合作伙伴支持。

　　Facebook或者AFP会用怎样的标准评估照片、视频？照片被修改或者编辑到什么程度才会被判定为虚假？莱昂斯没有明确解释。她只是说，Facebook想围绕选举打击假新闻，“事实检查”项目是计划的一部分。

　　在过去2周里，Facebook动荡不断，周四时，Facebook收盘价上涨4.4%，收于159.79元。尽管上涨，该价格与3月16日相比仍然下跌超过13%，就在那一天，Facebook披露了Cambridge Analytica泄露数据的消息，一些人担心相关机构可能会加强监管。

　　为了遏制假新闻的扩散，Facebook还想了其它一些办法。例如，它用第三方“事实检查者”对真实性进行评估，如果故事的真实程度比较低，当用户在Facebook动态消息中分享链接时，系统会降低权重，放在不怎么明显的位置。

　　1月份，扎克伯格曾说Facebook会展开调查，找到质量比较高的信息源，优待可信度高的新闻。

　　Facebook另一名产品经理萨米德·查克拉巴蒂（Samidh Chakrabarti）在新闻发布会上说，公司已经提前采取行动，寻找与选举有关的假消息，而不是等待用户举报，这样处理起来会更快。

　　在会议上，Facebook首席安全官亚历克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）表示，公司担心的不只是虚拟事实，还担心其它类型的虚假。斯塔莫斯说Facebook想减少“虚假观众”的数量，有些“假观众”故意引诱用户支持某些信息，或者是假故事。(星海)

Facebook照片
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