格力前高层赖信华出任珠海银隆总裁获证实

本报实习记者 陈靖斌 记者 童海华 广州报道

珠海银隆自去年被曝魏银仓卸任，孙国华接任董事长以来，最近再次发生重大人事变动。据网易“清流”工作室传出的疑似珠海银隆方发布的《关于银隆新能源股份有限公司2018年第一次董事会会议决议的任免通知》显示，银隆原董事长孙国华不再担任董事长及总裁一职，卢春泉出任珠海银隆第一届董事会董事长，赖信华出任总裁，袁春申卸任董事会秘书并由李志接任。值得注意的是，出任珠海银隆总裁的赖信华及董事会秘书袁春申均有格力背景。

记者独家获悉，珠海银隆市场部负责人证实该人事调整通知属实：“对，我们公司已经公布了，但内部目前还没有传达，一切以公司公众号披露为准。”

据了解，赖信华此前为格力电器（郑州）有限公司总经理，来到银隆新能源以后，备受银隆方面重用，出任了多家由孙国华出任董事的新能源公司的高管，在新能源领域也有了自己的一席之地。

据“天眼查”信息显示，赖信华出任珠海银隆总裁前，除了在珠海银隆担任董事外，还在孙国华担任董事的贵州黔中隆新能源有限公司及宁夏能谷新能源科技有限公司出任监事一职。李志原为格力电器财务部部长助理，在出任董事会秘书前曾是珠海银隆的副总裁。据网易“清流”两个独立信源透露，2017年7月以来，格力方面已有多名高层陆续进入珠海银隆，赖信华与李志亦是当时进入珠海银隆，均担任副总裁一职。

而新任银隆董事长卢春泉也是普润资产管理公司总经理，同时也是中信国安盟固利动力科技有限公司董事，中信国安盟固利动力科技有限公司是上市公司中信国安信息产业股份有限公司（000839.SZ，以下简称“中信国安”）的子公司，卢春泉拥有普润资产与中信国安双重背景，同时他也在新能源领域有不可撼动的地位。

据“天眼查”显示，卢春泉在久泰能源内蒙古有限公司、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司、中信国安盟固利动力科技有限公司旗下的天津国安盟固利新能源有限公司担任董事一职。据了解，普润资产是银隆2015年进行第二轮融资的主要投资方之一，卢春泉此前也担任银隆公司董事。目前银隆股东方中，三家普润背景的机构共计持有8.78%的银隆股份，为银隆第五大股东。

卢春泉此前曾长期在政府部门任职，拥有较丰富的资本市场经验。他曾担任证监会发行部副主任，2003年从证监会前往三峡集团挂职，担任长江电力股份公司总经理助理，参与了长江电力的上市工作。其后，卢春泉加入原电监会，长期担任电监会首席会计师一职。2013年，原电监会与国家能源局合并为新的国家能源局，卢春泉转赴中国建银有限公司，任党委委员、监事长等职务。2015年，卢春泉创业，出任普润资产管理公司总经理。

此次人事变动，意味着珠海银隆董事长及总裁不再由创始人团队担任管理。值得注意的是，原总裁孙国华仍继续担任公司董事一职。

孙国华作为珠海银隆创始管理层成员之一，也是魏银仓的老搭档。此前曾一直担任珠海银隆总裁一职，自去年12月魏银仓被曝卸任董事长一职，并由孙国华担任以来，珠海银隆核心管理层一直由创始人团队掌控。而今年3月26日人事变动是否意味着珠海银隆创始管理层将逐步退出，并逐渐由新能源领域有重要席位的卢春泉带领的前格力团队来接管呢？本报记者将会持续关注。