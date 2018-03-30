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贝恩收购东芝芯片存储业务无法按期完成

贝恩收购东芝芯片存储业务无法按期完成
2018年03月30日 16:33 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月30日下午消息，由于未能及时获得监管部门批准，东芝无法在3月底之前完成总额2万亿日元（约合190亿美元）的存储芯片业务出售交易，导致该计划至少会推迟一个月。

　　中国监管部门仍在评估此项交易对这个全球最大半导体市场的影响，目前尚未做出最终审批。即便是在本月最后两天完成审批，可能也没有足够的时间完成所有流程。根据协议条款，新的截止日期将推迟到5月1日，而东芝需要在4月13日前获得审批才能按时完成交易。

　　作为NAND芯片技术的发明者，东芝在2017年出售存储芯片业务，希望修复因为核电业务亏损而严重受损的资产负债表。如果收购方贝恩资本退出，东芝至少还有三个选择：可能以更高的价格重新谈判条款、推动存储芯片业务上市或者保留该部门。

　　“多数投资者都认为收购最终会完成。但如果无法完成，对东芝也没什么坏处。”Ace Research Institute分析师Hideki Yasuda说。

　　有报道称，中国商务部官员主要关注SK海力士在其中扮演的角色，这家公司也是贝恩财团的一部分。这家韩国芯片制造商最终可能在这项业务中占据重要股份，从而将顶尖企业进行整合。中国商务部还有可能提出一些条件，从而对这项业务的价值构成实质性影响，例如要求东芝冻结价格，或者分拆固态硬盘和存储芯片业务。

　　东芝发言人表示，截至周四晚间，东芝尚未获得一些反垄断机构的审批，但该公司仍然计划尽快完成该交易。(书聿)

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