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特斯拉发内部通知：每天要生产300辆Model 3

特斯拉发内部通知：每天要生产300辆Model 3
2018年03月30日 15:38 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月30日下午消息，特斯拉高管近日要求员工每天生产300辆Model 3。为此，特斯拉或将把一些Model S和Model X生产线上的员工调去支援Model 3的生产。

　　据彭博社报道，特斯拉公司首席工程官道格·菲尔德（Doug Field）上周给特斯拉员工发了一个内部通知，他在这份通知中写到：“全世界都在密切注视着我们，他们都想知道一件事情：我们每周能生产多少量Model 3。这是特斯拉公司发展中的一个重要时刻。你们应该要赢得这场胜利。”

　　对于那些看衰特斯拉的人，菲尔德表示特斯拉要向这些人证明，他们对特斯拉的看法是错误的，他希望特斯拉工厂能够实现每天生产300辆Model 3的目标：“我觉得自己被侮辱了，你们应该有这种感觉。我们要让那些反对我们的人感到后悔。证明他们是错误的。”

　　菲尔德表示，每天生产300辆Model 3对于员工和公司来说会是一个巨大的胜利。菲尔德指出，目前Model 3每天的产量大约为200辆左右。

　　此前受Model X车祸事件以及Model 3产能不足的影响，特斯拉的股价受到了极大的影响。(月恒)

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