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美国当局批准SpaceX提供卫星宽带服务

美国当局批准SpaceX提供卫星宽带服务
2018年03月30日 13:17 新浪综合
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　　新浪美股讯 北京时间30日消息，美国联邦通信委员会（FCC）周四批准了马斯克旗下太空探索技术公司（SpaceX）的卫星互联网计划，允许其使用卫星在美国和全球提供宽带服务。

　　FCC在一份声明中表示：“通过这一行动，委员会朝着提高美国高速宽带可用性和竞争性方向又迈出了一步。”

　　这是FCC首次允许一个美国许可的卫星星座通过低地轨道卫星提供宽带服务。此前该机构已批准OneWeb、挪威航天公司和Telesat利用卫星在美国市场提供或者扩大宽带服务。

　　SpaceX去年5月宣布了其卫星互联网计划，计划2024年之前发射4425颗卫星，建立低轨道卫星星座，为全球用户提供宽带服务，SpaceX的这一计划还包括在更低轨道上部署另外7518颗卫星，卫星将在2019到2024年间分两个阶段发射，耗资约100亿美元。

　　据悉，美国联邦通信委员会是全票通过了SpaceX公司提出的申请，联邦通信委员会的5名成员都同意这一计划。

　　除了批准SpaceX发射4425颗卫星向全球提供互联网服务的计划，美国联邦通信委员会还同意SpaceX公司使用Ka波段和Ku波段频率，以此向全球提供联网服务。

 

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