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马化腾：4K技术落地还差一公里 腾讯视频将发力4K

马化腾：4K技术落地还差一公里 腾讯视频将发力4K
2018年03月30日 14:17 新浪科技
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腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾

　　新浪科技讯 3月30日下午消息，在中国超高清视频（4K）产业发展大会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾发表演讲时表示，4K产业不是简单的软件或硬件的升级换代，而是产业的迭代。4K技术的落地，还差“最后一公里”，要打通“最后一公里”，就需要“集团作战”，让硬件、软件和服务提供商能够拧成一条绳，提供“一条龙”的产品与服务。

　　演讲中，马化腾介绍说，过去一年，腾讯视频在大屏幕端的活跃用户同比增长了一倍，用户对高清内容的需求越来越强烈。马化腾也表示，腾讯视频已经开播了4K专区，目前还在筹拍4K影片，解决目前4K产业最大的内容瓶颈问题。

　　据了解，4K技术能够让影片色彩鲜艳，让用户可以看清画面中的每一个细节、每一个特写，感受更逼真的观影体验。

　　未来腾讯视频将会继续深耕4K技术与内容的投入与开发。在技术上，腾讯视频通过对视频编码算法进行深度优化和自行设计、开发分布式转码系统，提高了算法性能和转码速度。在内容上，为了解决4K产业内容瓶颈问题，腾讯视频开播的4K专区还正在引入和自制优秀的4K内容。

　　在演讲中，马化腾提及，“今天‘电视一代’和‘手机一代’都面临着消费升级，他们对大屏画质、音效以及智能化都提出了新的需求。随着数字世界与现实世界的进一步融合，在未来的智能家居环境中，大屏和小屏都将扮演着重要的角色。”(宵寒)

　　以下为马化腾演讲实录：

　　尊敬的各位领导、各位嘉宾，各位媒体朋友：

　　大家上午好！非常高兴参加今天的大会，刚刚见证了中国超高清视频产业联盟的成立，听到各位领导和专家对超高清产业的分享，感觉很受启发。可以说这是我近期参加的规格最高的行业会议。这么多政府企业的领导和业界的专家聚焦广东，大家只有一个目标，就是希望广东在超高清这个产业赛道上开足马力，克服各种障碍，取得胜利。今天我作为互联网的代表，想从互联网和内容产业来谈一下对超高清产业的看法，希望和大家探讨。

　　首先，我认为4K产业不是简单的软件或硬件的升级换代，而是产业的迭代。所以我们要从“单兵突围”的思路转变为“集团作战”的思路。4K超高清市场的培育已经有几年了，在广东，很多家庭都买了4K电视。刚才我在台下，也和TCL的李总谈到，现在中国的4K电视，主流的50寸以上的不到3000元，55寸的也就3000多一点，可以说价格已经非常平民化了，但是为什么很多节目并不支持4K呢？其实，目前4K落地还差“最后一公里”，因为它有很长的产业链，涉及到硬件、软件、服务。要打通“最后一公里”，就需要“集团作战”，让硬件、软件和服务提供商能够拧成一条绳，提供“一条龙”的产品与服务。

　　今天政府搭台，促进产业联盟的成立，可以帮助整个产业链的硬件、软件、服务更快地实现规则和标准的打通，为未来的协作创新打下基础。大家知道，广东拥有从硬件、软件到服务，也就是终端、网络和内容等完整的产业链，所以在广东发展4K产业有得天独厚的优势。今天，4K产业发展已经到了一个关键的临界点，政府的搭台来助推这一把是非常重要的，可以说，今天的4K产业发展大会就是非常好的大平台。

　　第二，我想谈谈大屏，它是人机交互非常重要的界面。大家手上手机的小屏，未来将与大屏有更好的融合。过去20年里，两代年轻人发生的最大变化，可以说是从“电视一代”转向了“手机一代”。今天“电视一代”和“手机一代”都面临着消费升级，他们对大屏画质、音效以及智能化都提出了新的需求。随着数字世界与现实世界的进一步融合，在未来的智能家居环境中，大屏和小屏都扮演着重要的角色。大屏幕的沉浸式的体验是小屏幕不可替代的，他们相互交互和无缝连接会形成更好的用户体验。

　　从腾讯的数据来看，过去一年腾讯视频在大屏幕的活跃用户比一年前增长了一倍，进入了新的井喷期。在4K超高清大屏的应用场景，还有待深入挖掘，除了娱乐功能之外，未来超高清技术在远程办公、医疗、教育、安保、游戏以及VR、AR等场景和行业都有非常广泛的应用空间。

　　大家可以看到，手机从2G到3G到4G，仅仅是速率的提升，实际上拉动了非常多的新应用。比如说最近一两年非常火的短视频和直播，如果在过去，网络带宽无法达到要求，是不可能诞生的，但是这一年几个月得到蓬勃发展。可以说，超高清技术很难想象未来会发生什么新的业态和模式，这里面有很大的想象空间。

　　最后，谈谈腾讯目前如何参与4K产业的生态创新。腾讯提出了战略“科技+文化”，在“科技”和“文化”两个方面，我们都在发力。

　　在4K技术方面，我们在探索如何借助云计算、人工智能等技术，来解决现在的一些“痛点”，比如4K在传输过程中面临带宽不够、传输延迟、卡顿等问题。腾讯云在全球已经部署了超过1000个节点的内容传输分发网络，可以保证千万用户同时在线观看4K节目。另一方面，我们也推出了视频AI的产品，叫做“腾讯明眸”，通过云端的机器学习及训练，自动把视频分类，比如视频内容是室内还是室外？是体育比赛还是短视频？以及是不是动漫等等。根据不同种类的视频，自动采用不同的参数进行转码，可以节省30%以上的带宽。

　　在4K内容方面，我们也深入耕耘文学、动漫和电影等领域的明星IP，引入和自制优秀的4K内容，从而培养用户对4K的消费习惯。目前腾讯视频已经开播了4K专区，目前还在筹拍4K影片，解决目前4K产业最大的内容瓶颈问题。这个月，腾讯云还在北京成立了4K全景实验室，将推动更多4K应用场景落地。腾讯视频日活跃用户量已经超过了1.37亿，目前付费会员超过6000万，已经成为国内最大的网络视频平台，我们现在也把4K专区的体验开放给付费用户。

　　未来，我们希望进一步加大对4K技术与内容的投入，也希望产业生态中的合作伙伴能和我们一起，合作探索技术和应用的创新。我相信，有政府、产业上下游诸多伙伴以及消费者的参与，4K超高清产业一定会形成一个健康繁荣的生态。今天的大会，让我们站在了一个新的起点，面对未来的机遇和挑战，希望大家携起手来，共创中国4K产业的辉煌！谢谢大家！

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