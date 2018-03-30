马化腾：4K技术落地还差一公里 腾讯视频将发力4K

腾讯 董事会主席兼首席执行官马化腾 董事会主席兼首席执行官马化腾

新浪科技讯 3月30日下午消息，在中国超高清视频（4K）产业发展大会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾发表演讲时表示，4K产业不是简单的软件或硬件的升级换代，而是产业的迭代。4K技术的落地，还差“最后一公里”，要打通“最后一公里”，就需要“集团作战”，让硬件、软件和服务提供商能够拧成一条绳，提供“一条龙”的产品与服务。

演讲中，马化腾介绍说，过去一年，腾讯视频在大屏幕端的活跃用户同比增长了一倍，用户对高清内容的需求越来越强烈。马化腾也表示，腾讯视频已经开播了4K专区，目前还在筹拍4K影片，解决目前4K产业最大的内容瓶颈问题。

据了解，4K技术能够让影片色彩鲜艳，让用户可以看清画面中的每一个细节、每一个特写，感受更逼真的观影体验。

未来腾讯视频将会继续深耕4K技术与内容的投入与开发。在技术上，腾讯视频通过对视频编码算法进行深度优化和自行设计、开发分布式转码系统，提高了算法性能和转码速度。在内容上，为了解决4K产业内容瓶颈问题，腾讯视频开播的4K专区还正在引入和自制优秀的4K内容。

在演讲中，马化腾提及，“今天‘电视一代’和‘手机一代’都面临着消费升级，他们对大屏画质、音效以及智能化都提出了新的需求。随着数字世界与现实世界的进一步融合，在未来的智能家居环境中，大屏和小屏都将扮演着重要的角色。”(宵寒)

以下为马化腾演讲实录：

尊敬的各位领导、各位嘉宾，各位媒体朋友：

大家上午好！非常高兴参加今天的大会，刚刚见证了中国超高清视频产业联盟的成立，听到各位领导和专家对超高清产业的分享，感觉很受启发。可以说这是我近期参加的规格最高的行业会议。这么多政府企业的领导和业界的专家聚焦广东，大家只有一个目标，就是希望广东在超高清这个产业赛道上开足马力，克服各种障碍，取得胜利。今天我作为互联网的代表，想从互联网和内容产业来谈一下对超高清产业的看法，希望和大家探讨。

首先，我认为4K产业不是简单的软件或硬件的升级换代，而是产业的迭代。所以我们要从“单兵突围”的思路转变为“集团作战”的思路。4K超高清市场的培育已经有几年了，在广东，很多家庭都买了4K电视。刚才我在台下，也和TCL的李总谈到，现在中国的4K电视，主流的50寸以上的不到3000元，55寸的也就3000多一点，可以说价格已经非常平民化了，但是为什么很多节目并不支持4K呢？其实，目前4K落地还差“最后一公里”，因为它有很长的产业链，涉及到硬件、软件、服务。要打通“最后一公里”，就需要“集团作战”，让硬件、软件和服务提供商能够拧成一条绳，提供“一条龙”的产品与服务。

今天政府搭台，促进产业联盟的成立，可以帮助整个产业链的硬件、软件、服务更快地实现规则和标准的打通，为未来的协作创新打下基础。大家知道，广东拥有从硬件、软件到服务，也就是终端、网络和内容等完整的产业链，所以在广东发展4K产业有得天独厚的优势。今天，4K产业发展已经到了一个关键的临界点，政府的搭台来助推这一把是非常重要的，可以说，今天的4K产业发展大会就是非常好的大平台。

第二，我想谈谈大屏，它是人机交互非常重要的界面。大家手上手机的小屏，未来将与大屏有更好的融合。过去20年里，两代年轻人发生的最大变化，可以说是从“电视一代”转向了“手机一代”。今天“电视一代”和“手机一代”都面临着消费升级，他们对大屏画质、音效以及智能化都提出了新的需求。随着数字世界与现实世界的进一步融合，在未来的智能家居环境中，大屏和小屏都扮演着重要的角色。大屏幕的沉浸式的体验是小屏幕不可替代的，他们相互交互和无缝连接会形成更好的用户体验。

从腾讯的数据来看，过去一年腾讯视频在大屏幕的活跃用户比一年前增长了一倍，进入了新的井喷期。在4K超高清大屏的应用场景，还有待深入挖掘，除了娱乐功能之外，未来超高清技术在远程办公、医疗、教育、安保、游戏以及VR、AR等场景和行业都有非常广泛的应用空间。

大家可以看到，手机从2G到3G到4G，仅仅是速率的提升，实际上拉动了非常多的新应用。比如说最近一两年非常火的短视频和直播，如果在过去，网络带宽无法达到要求，是不可能诞生的，但是这一年几个月得到蓬勃发展。可以说，超高清技术很难想象未来会发生什么新的业态和模式，这里面有很大的想象空间。

最后，谈谈腾讯目前如何参与4K产业的生态创新。腾讯提出了战略“科技+文化”，在“科技”和“文化”两个方面，我们都在发力。

在4K技术方面，我们在探索如何借助云计算、人工智能等技术，来解决现在的一些“痛点”，比如4K在传输过程中面临带宽不够、传输延迟、卡顿等问题。腾讯云在全球已经部署了超过1000个节点的内容传输分发网络，可以保证千万用户同时在线观看4K节目。另一方面，我们也推出了视频AI的产品，叫做“腾讯明眸”，通过云端的机器学习及训练，自动把视频分类，比如视频内容是室内还是室外？是体育比赛还是短视频？以及是不是动漫等等。根据不同种类的视频，自动采用不同的参数进行转码，可以节省30%以上的带宽。

在4K内容方面，我们也深入耕耘文学、动漫和电影等领域的明星IP，引入和自制优秀的4K内容，从而培养用户对4K的消费习惯。目前腾讯视频已经开播了4K专区，目前还在筹拍4K影片，解决目前4K产业最大的内容瓶颈问题。这个月，腾讯云还在北京成立了4K全景实验室，将推动更多4K应用场景落地。腾讯视频日活跃用户量已经超过了1.37亿，目前付费会员超过6000万，已经成为国内最大的网络视频平台，我们现在也把4K专区的体验开放给付费用户。

未来，我们希望进一步加大对4K技术与内容的投入，也希望产业生态中的合作伙伴能和我们一起，合作探索技术和应用的创新。我相信，有政府、产业上下游诸多伙伴以及消费者的参与，4K超高清产业一定会形成一个健康繁荣的生态。今天的大会，让我们站在了一个新的起点，面对未来的机遇和挑战，希望大家携起手来，共创中国4K产业的辉煌！谢谢大家！