杨元庆忆大学：写论文时天天玩游戏 给游戏写说明书

联想集团董事长兼CEO杨元庆

新浪科技讯 3月30日下午消息，由联想创投主办的“中国有AI · 联想高校AI精英挑战赛”举行全国总决战。联想集团董事长兼CEO杨元庆在现场回忆起了大学时光。

“我当年在学校里读书的时候，可没有大家那么幸运”，杨元庆称，他读书的年代，使用计算机需要去申请上机时间，一个星期大概两次，一次两个小时。他入学时，上海交大只有一台王安的小型机，快毕业时才接触到PC电脑。

杨元庆称，当时学校购入了很多软盘，但他并不知道如何使用，因为没有说明书。就在那时，他开始接触PC的软盘游戏，“我的毕业论文就变成了玩游戏，天天玩游戏，玩完游戏把它的说明书给写出来”。

与PC的频繁接触让杨元庆感受颇多，科技的进步让一切发生着巨大的改变。杨元庆说，人类社会已经经历了三次大的工业变革：机械化的变革，电气化的变革，计算机网络、互联网驱动的数字化和信息化的变革。

“当年我有幸成为第三次变革的亲历者。而现场的同学们正在经历第四次工业革命，由AI人工智能所驱动的智能化的变革”，杨元庆认为，智能化是在数字化、信息化基础上的一个自然的延伸，数据、计算力、算法的三个要素，促进了当今人工智能的发展。

杨元庆强调，现在很多人认为，人工智能就是会说话的智能音箱，能够刷脸的智能手机或者门锁、无人驾驶，但实际上，这些都只是AI人工智能的一部分，但绝不是全部，“智能将会是无所不在，影响我们每一个行业以及每一个企业的每一个价值链环节”。（韩大鹏）

以下为杨元庆部分演讲内容：

各位老师、同学、媒体朋友们，大家下午好！非常高兴能够回到中科院计算所，感觉非常亲切。为什么呢？因为：

第一，这里可以说是联想的发祥地，联想诞生的时候，我们就叫中国科学院计算技术研究所新技术发展公司，很长的一串名字。到了后来，因为我们研发出了联想式的汉卡，才有了今天“联想”的名字。

第二，1989年的时候，我毕业了以后就加入联想，我的第一个宿舍就是在计算所里，那时候是叫87楼还是88楼，我那时候是88楼，88好像比87条件好一点。四个人一个房间，是我第一个宿舍。今天虽然归来已不再是少年，但是能够在我们当年出发的地方，为莘莘学子提供施展才华的舞台，我还是感到特别高兴。

首先，我想为刚才同学们的精彩表现点赞、打call。刚才听了两组，感觉从项目的展示到演讲，再到大家专业的问答，都从容自如，非常自信，每一个参赛项目都展现了你们对AI领域各种前沿技术的研究成果以及充满想象力的应用。我感觉大家都非常老成，老成的不像大学生，至少不像我当年那个时候的大学生，所以太棒了。除了羡慕每个人的成熟以外，也羡慕大家现在所能够接触到的这些设备，不仅仅计算机，甚至各种高精尖的医疗设备，大家都能够使用。

这又让我想起了我当年在学校里读书的时候，我们可没有大家那么幸运。我们当时要用计算机是要去申请上机时间的，一个星期大概两次上机时间，一次两个小时就不错了。我们上海交大还算条件好的，但只有一台王安的小型机。PC机是在我快毕业的时候才出来的，我是上海交通大学计算机系，所以才有第一台PC机。正好是我毕业的指导老师进来的，大概还不是买的，而是别人赠送的。所以那时候有好多软盘，不知道怎么用，因为随机器还提供了很多游戏软盘，没有说明书。所以我的毕业论文就变成了玩游戏，天天玩游戏，玩完游戏把它的说明书给写出来，所以大家想一想有多困难。现在大家玩游戏都是按照说明书来玩，我们是玩了游戏写出说明书来。那是我第一次接触PC，也是第一次玩游戏。这是很有意思的历史。

这就是为什么让我感触，感触我们现在所处的这个时代，因为科技的进步，可以说是正在发生巨变。我们人类社会已经经历了三次大的工业变革：机械化的变革，电气化的变革，计算机网络、互联网驱动的数字化和信息化的变革。当年我和我的这些同学们都有幸成为第三次变革的亲历者。

记得我上大学的时候，最时髦的一本书就是托福勒的《第三次浪潮》。再看看今天数字化、信息化已经遍布了我们生活的每一个角落，不管是计算机还是手机，都成了大家工作中和生活中必不可少的工具。我们能够亲历其中，而且能够成为其中的贡献者之一，感到无比荣幸。

眼前同学们和我们一起正在经历并参与其中的将会是第四次工业革命，很多人都这么认为。就是由AI人工智能所驱动的智能化的变革。智能化是在数字化、信息化基础上的一个自然的延伸，大家知道三个要素的快速发展，促进了人工智能的发展，就是数据、计算力、算法。

如果在信息化的时代，中国只是一个赶超的角色的话，那么我们相信在智能化的时代，中国很有可能成为一个引领者。所以希望同学们的聪明才智，能够助力中国在智能化时代实现弯道超车。最后就是希望未来如果有人写《第四次浪潮》的时候，主角将会是你们。