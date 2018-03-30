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出售东南亚业务之后 Uber又要把印度业务卖给Ola

出售东南亚业务之后 Uber又要把印度业务卖给Ola
2018年03月30日 08:17 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月30日早间消息，据外媒报道，Uber正在与印度打车服务Ola进行谈判，后者有意将Uber在印度的业务纳为己有。Uber最大的投资方软银给该公司施加了压力，要求其阻止在亚洲的损失，并且将主要精力放在核心的西方市场上。

　　据两位消息人士透露，Uber和Ola在最近几个月中进行了多次对话，探讨合并的可能性。消息人士表示两家公司间的对话目前还处于早期阶段，但是双方有望在未来几个月内达成协议。值得一提的是，Uber和Ola都拥有软银的投资背景。

　　仅仅几天之前，Uber刚刚将其在东南亚的业务出售给了同样拥有软银投资背景的Grab，作为交易的一部分，Uber获得Grab公司27.5%的股份，而其CEO也将加入Grab董事会。

　　自2013年起，Uber在印度市场上就一直在与Uber进行竞争，两家公司在印度打起了烧钱大战，为司机和乘客两端提供补贴和激励。Ola最近发布的财务账目显示，截止到2016年3月，该公司税前亏损达到了3.55亿美元。

　　两位消息人士表示，自从成为Uber最大的投资方之后，软银就一直在给Uber施加压力，催促他们将印度市场的业务出售给Ola。但是一位接近软银的人士否认了这种说法。

　　软银总监拉吉夫·米斯拉（Rajeev Misra）去年1月在接受媒体采访的时候曾表示，如果Uber能够将工作重心放在美国和欧洲等核心市场上，他们将能够更快地找到盈利途径。

　　与Uber和Grab的交易一样，在将印度市场业务出售给Grab之后，在软银看来，Uber和Grab将会停止“兄弟内斗”的局面。

　　目前双方可能面临的最大障碍，就是在完成合并之后新公司将由哪一方控制。一位接近Ola的人士透露，Ola方面认为这次交易最终将会以收购的形式完成，而且他认为由于Ola在印度市场拥有更多的市场份额，因此该公司将会掌握控制权。

　　印度市场研究企业Kalagato最近的数据显示，截止到去年下半年，Ola在印度市场的份额为56.2%，而Uber为39.6%。Ola在110个印度城市提供服务，而Uber的服务仅仅覆盖31个城市。

　　过去几年中，Uber先后将其在中国和俄罗斯市场上的业务出售给了滴滴出行和Yandex，并且放弃了控制权。

　　一位了解Uber印度市场计划的内部人士透露：“我们无意在未来与全球竞争对手的合并中寻求少数股权。”(月恒)

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