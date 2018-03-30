黄仁勋：区块链将继续存在 希望加密货币成GPU主动力

新浪科技讯 北京时间3月30日早间消息，尽管由于支持加密货币“挖矿”，芯片制造商英伟达（Nvidia）的股价下挫，但该公司创始人、总裁兼首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）并不希望加密热潮迅速退却。日前他做客美国CBNC当红财经节目Mad Money，谈到了加密货币、自动驾驶汽车、英伟达的显卡业务等广泛话题。

“加密货币还将存在，”本周四，黄仁勋在接受主持人吉姆·克莱默（Jim Cramer）的采访时说：“它有能力让世界以非常低的摩擦、非常低的成本完成交换，将长期存在。”

黄仁勋的公司不但是芯片制造商，现在更像一个包罗万象的计算公司，主要生产高性能图形处理器，或称GPU。英伟达一直引领加密货币普及浪潮，几个月后才引起华尔街分析师关注，股价随即走低。

“区块链还将存在很长一段时间，有望成为计算的全新形式，”黄仁勋告诉克莱默。”我期待区块链，寄希望于加密货币成为GPU的重要驱动力。”

黄仁勋承认，就比特币等加密货币的挖掘而言，Nvidia公司处理器在能力上堪称“完美”。

“这就是我们的GPU在加密货币领域大受欢迎的原因，我们的GPU支持着世界上最大规模的分布式超级计算，”黄仁勋解释说。

“区块链需要加密，公共账单是完全不可变的，绝对安全，分布在世界各地，”他继续说。”我们的处理器可完美适应超级计算能力的需要，使之得以分布，这就是它被采用的原因。”

然而，即使加密热潮助长了市场对GPU的需求，黄仁勋强调，它远未成为英伟达公司的增长驱动力。

英伟达首席执行官说，该公司的大部分增长来自于视频游戏业务、专业图形可视化、数十亿美元的数据中心业务，并已涉足自动驾驶汽车业务。

“游戏将会成为更大的业务，数据中心将更大，我们的专业图形业务也会变得更大，当然，在未来，所有移动都将是自主的，我们将拥有自主能力，这将是一个更大的市场，”黄仁勋说。“加密货币只是为这一切增加了一点诱惑力，就为我们所有的GPU创造出如此巨大的需求。但我想从长远来看，我们的第四个增长驱动因素将使英伟达的规模比今天大10倍。”(杨戈)