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用无人机走私手机月入上千万！这个团伙终于被抓获

用无人机走私手机月入上千万！这个团伙终于被抓获
2018年03月30日 06:34 新浪科技
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　　深圳海关近日开展集中行动，在深港边境地区破获一起特大走私手机案。捣毁走私窝点两个，抓获犯罪嫌疑人26名，犯罪团伙利用无人机空中飞越边境线，架设线缆，然后用电动绞盘牵引向境内疯狂走私手机，初估案值高达5亿元人民币。

　　2017年下半年，深圳海关缉私局获得线索，广东河源籍的吴某纠结大量人员，在深港边境区域进行手机走私活动。侦查中缉私人员发现，深圳市罗湖区延芳路这个小区的马路对面就是香港，走私团伙在这里租了两个楼层较高的房间，每到深夜，他们便将窗户拆下，进行走私活动。

　　深圳海关缉私局文锦渡分局局长 杨锐：走私团伙是利用无人机架设飞线，用无人机把线拉到香港。

　　香港一侧是莲麻坑村的一片空地，空地中间的一间独立房屋就是香港走私团伙利用“飞线”向对面发货的窝点。

　　在掌握了大量走私证据以后，深圳海关决定开展集中收网行动。当天，深圳海关出动260名缉私警力，对走私团伙的犯罪嫌疑人进行抓捕。在这两个窝点内，刚刚进行完“飞线”走私的几名嫌疑人也被抓获，现场缴获走私手机4000多台及作案工具一批。

　　走私量大 烧坏多台电机

　　犯罪团伙为了走私手机入境，购置了大量的设备和工具，他们是怎样利用这些设备进行走私手机的呢？

　　记者在延芳路峰度天下小区25层的走私窝点看到，在两个不大的房间里，堆满了犯罪团伙的走私设备。

　　深圳海关缉私局文锦渡分局侦查科副科长 陈亮：这个房间就是犯罪嫌疑人进行飞线走私操作的工作地方，这里离香港对面的工地其实也就是几十米的距离，犯罪嫌疑人架设无人机，把手上这种线，直接拉到了香港那边，就会有相关的人员进行配合。

　　香港一侧的走私团伙将线固定住以后，就利用这种绞盘和固定在房顶上的滑轮等运送走私货物。这种帆布小包是“飞线”走私时专门用来装手机的，每次可以装20部手机。

　　深圳海关缉私局文锦渡分局侦查科副科长 陈亮：这里有几台走私用的电机，就是把手机从香港拉到深圳这边来的电机，这里都已经烧坏了好几台，因为他每天的走私量特别大，这边有备用的，也有已经烧坏的。

为了减少电机发出的声音，走私团伙还在窝点里铺设了地毯，用来消音减震。为了减少电机发出的声音，走私团伙还在窝点里铺设了地毯，用来消音减震。

　　深圳海关缉私局文锦渡分局侦查科副科长 陈亮：根据我们调查看的话，晚上开工还是很安静的，基本上没有打扰到旁边的住户，所以说每一样东西他们都想得很仔细很清楚。

　　走私团伙获利巨大 月收入上千万

　　在犯罪团伙走私的手机中，以翻新的苹果手机为主。一些旧手机在香港经过维修、翻新以后，便通过这种走私通道，以较低的价格流入到内地市场。

　　据嫌疑人供述，每台翻新手机可以赚得二十到三十元人民币，走私一台最新款的手机则可以赚得近一百元人民币。

　　深圳海关缉私局文锦渡分局侦查科副科长 陈亮：他一天可以走一万到一万五千台手机，一个月的话按我们初步估算，一个月开工十五天，他一个月的收入也是上千万的。

　　经初步估算，吴某犯罪团伙从进行走私活动以来，走私手机案值达5亿人民币之多。

　　每经编辑 何小桃

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