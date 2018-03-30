微软宣布业务重组 供职21年的Windows负责人将离职

特里·梅尔森

新浪科技讯 北京时间3月30日凌晨消息，微软周四宣布对整体业务进行大规模重组，长期担任公司副总裁的特里·梅尔森（Terry Myerson）将会离职，此前他已在该公司供职长达21年，曾负责领导服务器、Exchange以及Windows和设备团队。

据CNBC报道，微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）向公司员工发出电子邮件，对梅尔森的服务表示感谢，并阐述了公司的未来计划。

微软此次重组的主要目的是在公司内部建立两个新部门：由Rajesh Jha领导的体验和设备部门，以及由斯科特·古斯里（Scott Guthrie）领导的云和AI（人工智能）部门。

重组之后，体验和设备部门将负责Windows和Office软件的开发工作，并负责生产新的Xbox、Surface及其他微软自主开发的硬件；云和AI部门则将以微软日益增长中的企业服务为重心，其中包括Azure云服务、各种分布式计算解决方案、AI感知以及混合现实等。

对普通消费者来说，此次重组最具影响力的改变可能是帕诺斯·帕奈伊（Panos Panay）被擢升，他目前是Surface设备团队负责人，重组后则将出任微软首席产品官。在帕奈伊的领导下，微软成功扩大了Surface产品组合，并与Windows操作系统进行了更有深度的整合，该公司为此推出了Windows Ink和Windows Hello平台以及Play Anywhere等跨平台Xbox服务。

业界人士认为，虽然梅尔森的离职肯定会带来一些骚乱，但微软此次重组则是明智之举。不过，由于微软在2015年才进行了上一次重组，因此该公司此举可能会令人怀疑幕后是否有着更多的混乱。（唐风）