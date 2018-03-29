特斯拉被指处在破产边缘 账面资金只够再烧3个月

来源：界面

作者：郑洁瑶

你永远不知道特斯拉的股票会跌到什么时候。

美国时间3月28日，特斯拉继27日跌逾8%之后再次下挫7.67%，报257.78美元，创下近一年新低。

有消息称，美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）正在对上周发生的一起特斯拉电动汽车致死事故展开调查。除此以外，知名信用评级服务机构穆迪周二发布报告，将特斯拉公司的信誉评级从B2级下调至B3级。

投资者对特斯拉的信心也普遍不足。不久前，曾因做空安然公司而一战成名的大空头吉姆·查诺斯表示，下一个做空的对象将是特斯拉。

美国知名对冲基金经理约翰·汤普森也于近日发布了做空特斯拉的公司内部信，信中指出，如果没有华尔街银行和私人投资者输血，特斯拉不可能撑过12个月。

汤普森举出了好几条论据来证明自己的判断：Model S和X的需求下降，Model 3交付困难，穆迪下调其信用评级等等。他认为，如果特斯拉想在未来18个月维持经营，至少需要融资80亿美元来填补经营损失，但以上几条不利因素，加上SEC和美国国家运输安全委员会的调查，都让特斯拉很难进行公开筹资。

根据最近的调研报告，SEC在过去的5年中，曾85次要求特斯拉提供更多的信息和披露。一家公司如果正在经受证监会的正式调查，而且调查公开，几乎不可能从公开市场筹措资金，至少也是困难重重。

对于美国的投资者来讲，最好的情况是特斯拉得到华尔街银行或外国私人投资者的支持，但目前为止，还没有类似消息传出。

汤普森在给客户的信中说到：“特斯拉的市值是福特的两倍，但是福特每年产出600万辆汽车，盈利7600万美元。而特斯拉年产10万辆车，损失20亿美元。更糟糕的是，特斯拉没有充沛的现金流。”

有分析师预计，按目前的烧钱速度，特斯拉的账面资金只够再烧3个月。

去年以来，特斯拉的高层也出现了离职潮。其最新提交给美国证券交易委员会的报告显示，公司的前十大股东当中，有3位股东都在近期抛售了公司股票。

有传言说马斯克正将希望寄托于中国，但他和上海市政府联合在华建厂的计划仍在讨论中。