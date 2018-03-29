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联想控股朱立南：2018将继续 拆分旗下资产上市

联想控股朱立南：2018将继续 拆分旗下资产上市
2018年03月29日 05:35 21世纪经济报道
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　　本报记者 綦宇 香港报道

　　导读

　　IT业务之外，联想一直在寻找新的支柱产业，金融业正在试水。此外，控股旗下公司将拆分上市，实现价值快速增长。

　　3月26日，联想控股于香港发布年报，2017年，公司录得上市后连续第三年的业绩成长，整体收入至人民币3，162.63亿元，同比增长3%；归属本公司权益持有人净利润人民币50.48亿元，同比增长4%；每股盈利（基本）人民币2.16元。

　　值得一提的是，联想控股的双轮驱动战略在2017年获得了良好的协同效应。

　　其战略投资的聚焦板块中，金融服务板块收入同比增长130%，净利润同比增长7%；创新消费与服务板块收入同比增长32%，亏损收窄；农业与食品板块收入同比增长52%，净利润同比增长231%。

　　财务投资板块中，2017年归母净利润增长42%，投资收入及收益增长122%，三家基金平台（君联、弘毅和联想之星）管理规模扩大，总基金规模近1100亿人民币。

　　优化资产组合

　　连续三年个位数的增长，联想控股总裁朱立南向21世纪经济报道记者坦承，这一增速是“比较慢的”。

　　“大家知道，原来我们的业务支柱只有一个，就是联想集团，无论是资产还是营收比重，都是非常大的，近两年在逐步下降。”朱立南表示，“去年我们收购了卢森堡国际银行，将会很大程度上改善这一结构。”

　　从目前的资产组合来看，联想集团所在的IT板块占比最高，贡献的营收也最多，但是，因特朗普去年实施的税收新政，其净利润贡献由正转负，当年亏损6.7亿元人民币。

　　在上市之后连续三年，联想控股一直在寻找下一个支柱型业务板块，以摆脱IT板块带来的影响。2017年中旬，该公司宣布斥资约116.53亿元人民币收购卢森堡国际银行（BIL），以培养金融板块成为IT之后的下一个“支柱”。

　　朱立南告诉记者，卢森堡银行已经完成了签约，目前正在提交卢森堡的金融监管机构以及欧洲央行的审核阶段，“我们跟欧洲央行也有多轮接触，目前沟通良好，希望未来三个月至半年有好结果出来。”他说。

　　2012年以来，卢森堡国际银行营业收入增长20%，达到5.05亿欧元；营业利润增长57%，达到1.24亿欧元。同期，银行总资产规模增加至230亿欧元，管理资产规模增长30%，达到377亿欧元。

　　对联想控股来说，如果成功并购卢森堡国际银行，将对其资产结构带来巨大转变。首席财务官宁旻告诉21世纪经济报道记者，该银行实际上有1700亿左右的总资产，实现并购后，IT板块的业务将会恢复到占比25%-30%左右的水平。“这对于整体资产配置的合理性有很大好处。”宁旻表示。

　　实现价值快速增长

　　在朱立南看来，金融类资产尽管价值较大、能够保证收入的稳健增长，但是联想控股依然需要能够帮助其实现快速成长的标的。

　　2017年，联想控股与君联资本参与到东航物流的混改中，成为该公司混改后的第二大股东。朱立南表示，东航物流的业务有非常好的延展性，去年业绩之好也大大超出预期，今后还将在创新消费与服务，和农业与食品板块打造多个“可能规模不大，但希望成长速度比较好，也是支撑性的业务。”

　　“我是做投资的，（价值）成长多快都不算快，所以我们会在农业和食品，以及创新消费和服务这两大板块下功夫的原因，这两块有可能带来快速增长。“朱立南说。

　　这也就意味着，在上述两大板块方面，联想控股会持续寻找国内外优秀的投资标的，并且在今年还将有实质性的投资动作。

　　此外，将联想控股旗下公司拆分上市，也成为了帮助该公司价值快速成长的手段。

　　朱立南告诉21世纪经济报道记者，当初选择在港股上市的原因之一，就是H股可以实现拆分旗下资产在不同市场上市，以获得最大化的投资回报。他透露，目前联想集团正在研究通过CDR回归A股，不过“相关事项还未到达董事会讨论的地步。”

　　下一步，其金融板块下的正奇金融正考虑在H股上市；拉卡拉的上市排名相对靠前，正在进入最后的审理阶段。“我们正在跟证监会进行积极地沟通，以促进这个事情。”他说。

　　相对远期的，就是化工新材料业务板块旗下的联泓新材料，正在和中介机构开始上市准备工作，或将于2020年前后于A股上市；农业与食品板块下的水果批发公司鑫荣懋，目前也在作A股上市准备；去年刚刚进入的东航物流，也在A股上市的前期工作中，有望2019年申报。

　　朱立南最后表示，还将继续帮助Lenovo获得更好的成长，同时让联想控股既有IT和金融板块这种稳健的基础，又可以通过投资新业务板块的公司获得快速成长，再加上财务投资业绩的进一步夯实，才能实现公司未来的成长。

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