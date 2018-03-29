自动驾驶事故后高管离职 Uber自动驾驶再陷困境

来源：界面

作者：陈晓双

3月29日，据Recode报道，Uber自动驾驶货车部门（Uber Freight）联合创始人Lior Ron从该公司离职。

Lior Ron是自动驾驶初创公司Otto的联合创始人，该公司于2016年被Uber收购。此后，Ron出任Uber货运业务Uber Freight负责人一职。

Uber未对高管离职发表评论，不过在一份声明中表示，十分看好旗下货运业务的未来发展，自从在德克萨斯州上线以来，该业务已经扩展至美国本土所有州，相信随着利用网络和技术改造，卡车运输行业将继续增长。

Uber Freight是Uber旗下物流平台，通过独立的App将待运货源和货车司机进行对接匹配。其运作模式与客运版的Uber类似，货主可以在App上发布货物运送订单，其中包括时间、地点、货物类型、重量等信息，系统会根据这些信息计算出所需运费，附近的司机看到订单后选择是否接单。

除卡车物流外，Uber Freight还致力于自动驾驶卡车的研究，这对Uber自动驾驶技术的研发进程起到了推动作用。在收购Otto后，Uber将相关技术使用到自动驾驶平台中，并于2016年10月，率先完成了全球首次无人驾驶卡车送货，卡车行驶120英里（约合193公里），运送了5万罐啤酒。

不过收购Otto也给Uber带来不小的麻烦。2017年初，Alphabet旗下自动驾驶子公司Waymo控诉前员工Anthony Levandowski在离职前6周，利用公司配发的计算机，成功从公司服务器上下载了将近10GB的机密数据。

Waymo认为， Levandowski 离职后以这些数据技术为基础创立了Otto公司，随后被Uber收购利用，因此Waymo将Uber告上了法庭，指控对方盗用了自动驾驶汽车商业机密。今年2月，Uber和Waymo在法庭上达成了和解，根据和解协议，Uber将向Waymo支付2.45亿美元现金，按该公司最近的720亿美元估值计算相当于0.34%股权。

作为Otto联合创始人及自动驾驶货车部门高管，Ron的离职是继无人驾驶汽车肇事撞人事故后，对Uber自动驾驶业务的又一打击。美国当地时间3月18日晚，一辆行驶于美国亚利桑那州坦佩市公共道路上的Uber自动驾驶汽车与一名行人相撞，该行人在被送往医院后不治身亡。这起事故是世界上首起自动驾驶汽车撞击行人并致死的事件。事故发生后，Uber暂停了在北美四个城市的无人车路测计划。

受此影响，美国波士顿市政府已经要求所有自动驾驶研发公司暂停测试。研发企业NuTonomy已经宣布暂停试验。，日本丰田公司也宣布将暂停在美国公开道路上的自动驾驶汽车测试。

Uber的无人驾驶项目一直并不顺利。2016年12月，Uber自动驾驶汽车上路测试的第一天，一辆自动驾驶汽车闯了红灯。《纽约时报》曝光的内部日志显示，当时Uber的自动驾驶系统甚至无法识别交通灯。此后，加州车管局态度更加强硬，勒令Uber自动驾驶测试车队撤出加州，搬至亚利桑那州。