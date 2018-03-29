新浪科技> 创业 > 正文

自动驾驶事故后高管离职 Uber自动驾驶再陷困境

自动驾驶事故后高管离职 Uber自动驾驶再陷困境
2018年03月29日 15:26 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：界面

　　作者：陈晓双

　　3月29日，据Recode报道，Uber自动驾驶货车部门（Uber Freight）联合创始人Lior Ron从该公司离职。　

　　Lior Ron是自动驾驶初创公司Otto的联合创始人，该公司于2016年被Uber收购。此后，Ron出任Uber货运业务Uber Freight负责人一职。

　　Uber未对高管离职发表评论，不过在一份声明中表示，十分看好旗下货运业务的未来发展，自从在德克萨斯州上线以来，该业务已经扩展至美国本土所有州，相信随着利用网络和技术改造，卡车运输行业将继续增长。

　　Uber Freight是Uber旗下物流平台，通过独立的App将待运货源和货车司机进行对接匹配。其运作模式与客运版的Uber类似，货主可以在App上发布货物运送订单，其中包括时间、地点、货物类型、重量等信息，系统会根据这些信息计算出所需运费，附近的司机看到订单后选择是否接单。

　　除卡车物流外，Uber Freight还致力于自动驾驶卡车的研究，这对Uber自动驾驶技术的研发进程起到了推动作用。在收购Otto后，Uber将相关技术使用到自动驾驶平台中，并于2016年10月，率先完成了全球首次无人驾驶卡车送货，卡车行驶120英里（约合193公里），运送了5万罐啤酒。

　　不过收购Otto也给Uber带来不小的麻烦。2017年初，Alphabet旗下自动驾驶子公司Waymo控诉前员工Anthony Levandowski在离职前6周，利用公司配发的计算机，成功从公司服务器上下载了将近10GB的机密数据。

　　Waymo认为， Levandowski 离职后以这些数据技术为基础创立了Otto公司，随后被Uber收购利用，因此Waymo将Uber告上了法庭，指控对方盗用了自动驾驶汽车商业机密。今年2月，Uber和Waymo在法庭上达成了和解，根据和解协议，Uber将向Waymo支付2.45亿美元现金，按该公司最近的720亿美元估值计算相当于0.34%股权。

　　作为Otto联合创始人及自动驾驶货车部门高管，Ron的离职是继无人驾驶汽车肇事撞人事故后，对Uber自动驾驶业务的又一打击。美国当地时间3月18日晚，一辆行驶于美国亚利桑那州坦佩市公共道路上的Uber自动驾驶汽车与一名行人相撞，该行人在被送往医院后不治身亡。这起事故是世界上首起自动驾驶汽车撞击行人并致死的事件。事故发生后，Uber暂停了在北美四个城市的无人车路测计划。

　　受此影响，美国波士顿市政府已经要求所有自动驾驶研发公司暂停测试。研发企业NuTonomy已经宣布暂停试验。，日本丰田公司也宣布将暂停在美国公开道路上的自动驾驶汽车测试。

　　Uber的无人驾驶项目一直并不顺利。2016年12月，Uber自动驾驶汽车上路测试的第一天，一辆自动驾驶汽车闯了红灯。《纽约时报》曝光的内部日志显示，当时Uber的自动驾驶系统甚至无法识别交通灯。此后，加州车管局态度更加强硬，勒令Uber自动驾驶测试车队撤出加州，搬至亚利桑那州。

自动驾驶Uber
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有