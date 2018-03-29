英伟达CEO：Uber无人车撞人事件与我们的系统无关

新浪科技讯 北京时间3月29日下午消息，著名芯片制造商英伟达公司CEO黄仁勋（Jensen Huang）于本周三表示，Uber并没有使用英伟达的自动驾驶平台解决方案。

在加州圣何塞举行的英伟达GPU大会上，黄仁勋对一名观众表示，Uber只是使用了英伟达的图形处理单元，也就是大家常说的GPU。在回答观众的问题时，黄仁勋表示：“Uber没有使用英伟达的DRIVE技术。”

英伟达DRIVE平台被超过370家与无人驾驶技术开发相关的企业所使用，包括汽车制造商和无人驾驶出租车企业，还有一些无人驾驶硬件企业。无人驾驶汽车需要依靠许多精密的硬件设备才能顺利运行，例如车身上安装的各种传感器。

英伟达本周二宣布将会暂停自己的无人驾驶汽车公共道路测试工作，自此之后该公司的股价下跌了大概9.5%。英伟达表示，该公司暂停无人驾驶汽车测试，是为了向Uber车祸事件中的受害者表达尊重。

但是黄仁勋表示，他们暂停的只是公共道路测试，他们的内部测试还将会进行下去。

本月早些时候Uber的无人驾驶汽车在进行道路测试的时候将一位行人撞倒致死。此事件发生之后Uber暂停了他们在北美的所有无人驾驶汽车测试工作。(月恒)