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Uber与受害人家属达成和解 将免于被起诉

Uber与受害人家属达成和解 将免于被起诉
2018年03月29日 13:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月29日午间消息，据路透社报道，Uber公司与此前在无人驾驶事故中被撞身亡的受害者家属达成了和解，将让Uber免于被起诉。

　　克里斯蒂娜·佩雷兹·赫赛诺（Cristina Perez Hesano）是法律机构Bellah Perez的一名律师。赫赛诺表示：“这次事件已经解决了。”她透露Uber与受害人的女儿以及丈夫已经达成了和解。本次事故的受害人名为伊莲娜·赫兹伯格（Elaine Herzberg），年龄49岁，本月早些时候她在凤凰城近郊被一辆Uber无人驾驶汽车撞倒，随后因伤势过重不治身亡。

　　双方和解的具体条款并未对外披露。受害人家属的律师代表声明称，赫兹伯格的女儿和丈夫（二者的名字并未披露）对于此事没有进一步的评论，而且他们认为这件事目前已经得到解决。

　　这起致死事故的发生，有可能会给无人驾驶技术的发展和车辆测试带来影响。讽刺的是，无人驾驶技术的初衷就是要替代人类司机，很多人相信无人驾驶技术在车辆驾驶方面比人类司机更加称职，能够减少每年因机动车事故而造成的人员伤亡数量。

　　这起事故也是无人驾驶测试工作中所出现的第一例致死事件，在此事件之后Uber以及英伟达都暂停了他们的无人驾驶汽车测试工作。

　　虽然无人驾驶汽车配备了大量复杂且精密的软件和硬件设备，但是这种汽车毕竟处于发展初期，无人汽车的安全性问题再一次成为了人们关注的话题。另外这起事故还引发了另一个空前的讨论，那就是如何界定此次事故的责任。

　　在事发当时，赫兹伯格推着她的自行车突然闯入机动车道，而且并未使用人行横道。事故发生后警方公布了肇事车辆行车记录仪所拍摄的画面，视频显示当时Uber的无人驾驶车辆正在一个光线较暗的路段行驶，而受害人从暗处突然出现在车前。

　　而另一个对准车辆内部的摄像头所拍下的视频显示，事发前几秒，车内安全员并没有注意前方路况，而是看向别处。(月恒)

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