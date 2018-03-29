彭博社：蚂蚁金服融资遇上麻烦 第一季度下滑74%

新浪科技讯 北京时间3月29日中午消息，彭博社报道，马云的蚂蚁金服——全球最大的金融科技公司，可能遇上麻烦了。

该公司的主要消费贷款业务素来倚仗债券市场的融资。现如今这部分融资正在枯竭。根据彭博社和中国资产证券化分析网编制的数据，公司在第一季度售出的与消费贷款有关的资产担保证券仅为228亿元人民币，相比前三个月下降了74%。

由蚂蚁金服牵头的中国科技巨头们一直在提高消费贷款，以满足现金拮据的千禧一代在在线购物平台上的消费需求——从购买iPhone到吹风机等等。这些公司然后把贷款组合成资产抵押债券（ABS），即复杂金融产品，再倒卖给投资者。尽管带动了债券出售，但随着行业因高利率和不诚信的贷款行为而饱受苛责，微借贷也日益成了监管机构重点监督的对象。

以往，贷款机构可以不在他们的资产负债表上显示证券产品。但自去年12月，当政府以要求贷款机构把证券产品整合入他们的账簿来加大监管力度后，蚂蚁金服的ABS发行随之开始下降。政府的新举措很有可能会推高微借贷机构的债务比率，从而使其难以满足当地对债务比率的限制。

盈利风险

“曾经可以轻而易举从债券市场筹钱的黄金时期，对蚂蚁金服来说，可能不会再有，”互联网金融研究公司上海盈讯科技的分析师杨俊敏（音译）说道，“不断减少的发行可能会限制贷款增长，甚至影响到公司的盈利。”

蚂蚁金服拒绝置评。

蚂蚁金服必须密切关注中国西南部城市重庆的当地规定，因为公司用来发行ABS的两大实体都位于重庆。重庆当地的规定表示微借贷机构的债务不得超过机构本身资本净值的230%。

虽然蚂蚁金服的负债与资本净值比的详细资料尚未公开，但公司去年的ABS销售额创下新高，在新的会计准则下，可能会给公司的负债比带来压力。

彭博社和中国资产证券化分析网编制的数据显示，去年蚂蚁金服发行了2588亿元人民币的消费贷款ABS，几乎是美国同期发行的所有类似证券总值的三倍。

贷款巨头

随着这类融资节奏放缓，其他迹象进一步表明该节奏将持续低迷。中国两家证券交易所今年已经给予蚂蚁金服四个ABS销售配额，每个配额规模高达80亿元人民币。但是相比之下，去年给予的大多数配额规模都高达300亿元人民币。

这一切都增加了公司贷款业务发展放缓的风险。科技公司不能像银行那样接受存款。因此，借贷机构往往借出售给机构投资者的ABS进行融资。

而对于蚂蚁金服，损失可能会超乎想象。了解内情的消息人士本月透露，蚂蚁金服的消费贷款至少已有6000亿元人民币。(小白)