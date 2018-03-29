吴甘沙：驭势科技今年将量产数千台无人驾驶车辆

驭势科技联合创始人、CEO吴甘沙

新浪科技讯 3月29日上午消息，在由长江商学院和京东金融主办的2018科技创新领袖峰会暨第九届长江青投论坛上，驭势科技联合创始人、CEO吴甘沙出席并发表演讲，他透露，驭势科技今年将量产数千台具备无人驾驶功能的车辆。

吴甘沙在演讲中指出，我们经历了工业时代、信息时代，未来将进入智能时代，相对应的，1976-1996是数字化， 1996-2016是网络化；2016-2036智能化；在吴甘沙看来，2016年的人工智能等于1996年的互联网等于1976年的PC。

吴甘沙指出，每年万亿产业来自于未来的大出行、大物流和所谓的乘客经济，当人在车里面的角色不是驾驶员，是一个乘客的时候，就会有一个大的乘客经济。

“智能驾驶是链接产业最多的赋能技术”，吴甘沙认为，当前，自动驾驶、电动车公司降维攻击传统汽车公司，使得汽车产业价值链的重构；同时，共享经济降维攻击传统汽车，共享价值链重构；无人驾驶出行的商业模式降维攻击，是传统商业模式的100倍，也就是说，智能驾驶能真正能提升社会效率。

伴随着无人驾驶技术，大出行效率换时间，出行空间的变革，未来，“最小化停车空间，加油站空间消失。”

吴甘沙拿数据指出，当前智能驾驶能力与人类驾驶员相比还是有差距。谈及Uber车祸事件，吴甘沙坦言，不能太激进，弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是，应存敬畏之心，注重安全问题。

目前，驭势科技有高度机场优化的驾驶大脑、服务和数据平台驭势云，为生态提供增量价值的针对行业交钥匙的方案。在吴甘沙看来，无人驾驶在2031年能实现规模商业化，也许还会更早。而驭势科技今年将量产数千台具备无人驾驶功能的车辆。(王上)