通用无人驾驶汽车被警察叫停开罚单 原因离行人太近

新浪科技讯 北京时间3月29日上午消息，一辆无人驾驶汽车在旧金山遇到了一点麻烦。据国外媒体报道，上周通用的一辆无人驾驶汽车因为行驶过程中离行人太近而被警察叫停。不仅如此，在被警察拦下之后，警察还给这辆无人驾驶汽车开了一张罚单，就像其他违章车辆一样。

但是通用方面否认了无人驾驶汽车离行人太近的说法，该公司指出，行驶数据显示当时他们的车辆离那名行人有至少11英尺（约3.3米）的距离。

但是开具罚单的那名警察表示，当时那位行人正在人行横道线上过马路 ，但是通用的无人车并没有进行合理的避让。一位名为凯文·欧克纳（Kevin O'Connor）的路人也目睹了事情的全过程。

虽然当时这辆车正处于自动驾驶模式，但是车内的安全员也有责任向警方说明当时的情况，尽管通用方面一直坚称他们的车辆没有违反交通规则。

通用表示，车内的行驶数据显示，在被警察拦下之前，他们的车辆与前方的行人有10.8英尺（约3.3米）的距离。在此次事件之后通用发表了一份声明，表示：“安全在我们的无人驾驶汽车测试中一直都是最重要的事情。加州法律要求机动车给行人让出右侧空间，让行人得以安全通行。车辆的行驶数据显示，我们的车辆给行人让出了足够的空间。”

今年初通用汽车申请了无人驾驶汽车测试的许可，让他们可以在公共道路上对无人驾驶汽车进行测试，但是车内需要配备安全员，确保在车辆系统出现问题的时候采取紧急措施。

除了通用之外，还有多家企业也获得了无人驾驶汽车实际道路测试的许可，例如Uber和Waymo等。然而一件事情的发生让这个技术的发展遇到了障碍。最近一段时间以来，无人驾驶汽车的安全性受到世界各地的广泛关注；尤其是Uber无人驾驶汽车在亚利桑那州将一名女性行人撞死之后，人们对无人驾驶汽车的安全程度又一次产生了怀疑。

此事之后，亚利桑那州州长立刻取消了Uber的路测许可，另外Uber也透露他们在加州的路测许可也不会续期。

但是另一家无人驾驶企业Waymo似乎并没有受到此事的影响，就在昨天他们刚刚宣布与捷豹路虎达成合作，将在自己的无人驾驶车队中部署2万辆捷豹I-PACE电动汽车。(月恒)