内外受困：特斯拉股价创下一年多来新低

新浪科技讯 北京时间3月29日早间消息，埃隆·马斯克（Elon Musk）和特斯拉的股东们正遭受打击。本周三，特斯拉股价跌至一年多以来的最低点。

特斯拉股价延续了前一天的跌势，在周三的交易中暴跌8%。美国调查人员正在调查3月23日一起涉及特斯拉汽车的交通事故，而投资者也对该公司的现金状况感到担忧。本周二，特斯拉股价已经下跌8%。

过去两个交易日，特斯拉市值下跌约80亿美元，至439亿美元，低于通用汽车的494亿美元。根据美国证券交易委员会（SEC）近期的文件，马斯克持有的特斯拉股票价值同期缩水18亿美元，至115亿美元。

美国交通运输安全委员会（NTSB）周二宣布，正在调查上周在加州发生的一起致人死亡的交通事故。这起事故涉及到特斯拉Model X，有可能也涉及Autopilot自动驾驶功能。这并不是特斯拉的这项技术首次被外界审视。去年NTSB曾表示，在2016年的事故之后，该系统需要加入更多的安全保障功能。

对于此次事故，特斯拉在一份声明中说：“由于碰撞造成了严重破坏，我们还没能提取到汽车的行车日志。我们正在与政府部门密切合作，从车载电脑中提取这些记录。在完成这项工作，分析这些日志后，我们希望能更好地了解究竟发生了什么。”

更令人担忧的是，信用评级机构穆迪周二将特斯拉的信用评级从B2下调至B3，并对评级前景持负面看法。穆迪表示，特斯拉可能需要在近期内筹资至少20亿美元，以支持Model 3车型的生产。目前，Model 3的产能远远低于预期。

然而对特斯拉来说，筹集资金推动进一步增长可能并不是那么容易。

摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）周三在研究报告中指出：“股价走低会引发连锁反应。”特斯拉的自由现金流一直为负数，该公司通过客户支付订金，以及发行股票和债券来筹资。“如果一家公司被认为将继续通过外部筹资来支撑其战略，那么股价下跌可能会带来连锁反应，加剧股价的波动。”

与此同时，穆迪还表示，如果特斯拉完成筹资，或是未能达到Model 3的产能目标，那么可能会进一步调降特斯拉的评级。

Cowen分析师杰弗里·奥斯博恩（Jeffrey Osborne）认为，2018年第一季度特斯拉Model 3的交付数量将低于目标。特斯拉预计将会在4月份第一周公布这些数据。在生产方面，奥斯博恩预计，今年第一季度，Model 3的产能将低于每周2500辆。

根据用户在线申报的上牌数据，奥斯博恩预计，第一季度Model 3的发货量约为7500辆，低于分析师平均预计的1.1万辆。

特斯拉拒绝就穆迪下调评级一事做出回应。(邱越)